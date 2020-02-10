全國首創郵輪觀光專車停駛 最後客人竟是「鑽石公主」

基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，想留住郵輪客在基隆港玩樂消費，但上路半年，就遇到武漢新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心6日宣布國際郵輪禁止靠我港口，郵輪不來了，郵輪觀光專車被迫停駛，它最後搭載的客人，是1月31日停靠基隆港的鑽石公主。

目前停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪，據了解，船上乘客及船員共有3700人，目前已有336人接受檢測，確認70人為陽性反應，也就是確診罹患武漢肺炎。

鑽石公主1月31日曾進基隆港，有2600多人下船，遊客去過的九份，故宮，基隆廟口夜市等北北基各景點，引起民眾驚恐，深怕病毒也被帶下船了。

基隆市政府緊急追蹤當天排班的計程車司機、郵輪觀光專車司機的身體健康狀況，市府指出，當天有售出57張郵輪觀光專車票券，當日公車處排班之2名司機，均依規定配戴口罩，車上也備有酒精消毒，目前了解均無相關症狀，不過為慎重起見，已讓他們在家休息。

中央流行疫情指揮中心6日宣布國際郵輪禁止靠我港口，郵輪不來了，郵輪觀光專車還開嗎？市府表示，2月1日就停駛了，最後搭載的客人，是1月31日停靠基隆港的鑽石公主，何時復駛，就看政府何時解禁讓郵輪進來。