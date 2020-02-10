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網傳雙黃連口服液抑制武漢肺炎 醫：待證實
中國網路瘋傳「雙黃連口服液」可抑制武漢肺炎。台南市立醫院中醫部醫師李耘瑄今天表示，「雙黃連口服液」主要是清熱解毒，是否能抑制武漢肺炎，仍需更多實驗數據證實。
李耘瑄指出，「雙黃連口服液」由金銀花、連翹、、黃芩等3個中藥組成，因金銀花又稱雙花，這3味藥才稱為「雙黃連」，而不是成份中有「黃連」這味藥。
李耘瑄表示，金銀花因具清熱解毒及抗病毒，在過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情時曾引起廣泛注意；連翹和金銀花一樣也有清熱解毒的功能，這兩味藥常用在風熱型感冒，黃芩則用在咳嗽上，效果都很好。
李耘瑄說，這3味藥物合用，其實是風熱型感冒的用藥，但僅適用在感冒初期，包括輕微喉嚨痛、身體有點發熱等；若病情進展到肺炎，出現嚴重高燒或呼吸困難等症狀就不足以完全治療。
李耘瑄表示，中醫重視的是體質，當人體免疫力較低時，就容易受到外來病毒感染，透過簡單日常保養，就能提升免疫力，最重要的是勤洗手，出入公共場所戴口罩，避免到人多場合，都是防疫最佳方式。
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