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靜宜研發複方抗菌水性精油噴霧 民眾可在家自製抗病毒

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
靜宜大學化粧品科學系副教授吳珮瑄，教大家自製複方抗菌水精油噴霧，因應防護武漢新冠病毒。圖／靜宜大學提供

武漢新冠肺炎造成口罩及乾洗手等抗菌及消毒用品需求持續增加，靜宜大學化粧品科學系副教授吳珮瑄研發簡易型的「複方抗菌水性精油噴霧」，教民眾在家中能輕鬆利用精油，及取代95%藥用酒精的紅標米酒，自製具殺菌效果，能減緩感冒、發炎及舒緩情緒的「抗菌噴霧」。

吳珮瑄表示，防疫產品如消毒用75%酒精搶翻天，95%藥用酒精可稀釋成75%消毒用酒精，市面上也大缺貨，她利用紅標米酒取代95%藥用酒精，同樣具殺菌效果。 

吳珮瑄指出，中古世紀每當瘟疫及黑死病流行，歐洲人會用精油做居家消毒與抗菌防護。根據日本京都府立醫科大學的研究發表，將茶樹、歐薄荷、尤加利、穗花薰衣草、迷迭香和檸檬香茅等單方精油濃度稀釋成1%，可抑制第一型皰疹病毒的體外生長。

「複方抗菌水性精油噴霧」以複方精油、可溶化劑、紅標米酒的1:6:93比例調製，關鍵是藉由「可溶化劑Tween20」，讓油性精油溶解於水，並加入百里香、丁香、白千層、迷迭香、尤加利(比例1:1:1:1:1)等5種抗菌複方精油，其抗菌效果更顯著。

吳珮瑄說，「可溶化劑Tween20」可在化妝品原料店購買，500cc約170元；而紅標米酒600cc售價約25元，複方抗菌精油只需1%，成本經濟實惠。若沒有5種精油也沒關係，可使用茶樹、薰衣草、香茅等精油取代，最重要的是，需使用100%純精油，若精油已添加基礎油，就不適合此配方。

吳珮瑄示範製作步驟，利用滴管吸入1cc(克)的百里香、丁香、白千層、迷迭香、尤加利等抗菌複方純精油，加入6cc(克)的可溶化劑Tween20，在燒杯中攪拌均勻至透明澄清狀態，再倒入紅標米酒93cc(克)，即可完成「複方抗菌水性精油噴霧」，可噴在雙手、口罩外面、手把、家具及小孩玩具。吳珮瑄提醒，配方有酒精，務必遠離火源，噴霧時，切忌抽菸及卡式爐吃火鍋等行為。

吳珮瑄說，若不方便製作「複方抗菌水性精油噴霧」，建議可在口罩內鋪上加入1-2滴複方精油的衛生紙，就有1+1>2效果，根據國外實證，嗅聞抗菌純精油15分鐘，也能減少呼吸道表面病毒。

靜宜大學化粧品科學系副教授吳珮瑄，教大家自製複方抗菌水精油噴霧，因應防護武漢新冠病毒。圖／靜宜大學提供

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