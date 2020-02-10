薑母鴨、羊肉爐消費冷清 業者配合政策調節減產

新冠肺炎影響，農產品消費急凍，薑母鴨、羊肉爐餐廳冷清，農委會呼籲畜禽業者自主減產。業者說，若疫情持續擴大，影響層面也會擴大，但防疫優先，會盡力配合政府政策。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠表示，市場狀況如何，產業最知道，現階段訂單減少，原本一天叫貨100隻鴨，現在僅有50至60隻，消費者因為擔心新冠肺炎疫情減少出門消費，但要到什麼時候告一段落也不知道。所有的產業促銷計畫，都要延到5、6月以後，待天氣回暖看是否會疫情趨緩。產業仍會配合政府政策，本身已經開始自主減產。

他表示，現階段鴨肉產品也有熟食、即食包，消費者上網就能訂購料理好的鴨胸，進烤箱就能食用，也很方便。

中華民國養羊協會理事長林俊琛表示，由於羊肉爐大多採用進口羊肉，因此北部影響一點點，中南部尚未看出差別，現在國產羊肉的價格還比過年前高。需要看整個疫情的發展，若疫情持續擴大，影響層面就會擴大，生產下修是農委會針對產業整年的建議政策，對養羊產業來說，整體減產的量並不大。

豬價從去年底低迷，近期更一度跌破每公斤平均批發價60元，農委會公告繁殖母豬加速淘汰措施作業要點，豬農即日起登記至2月28日，執行期間到3月31日。

根據去年11月最新養豬頭數統計資料顯示毛豬在養頭數551.4萬頭，比前年同期11月544.7 萬頭多出6.7萬頭，也比去年5月份的調查546.8萬頭，多出4.6萬頭；超量超養。至於土雞，年前就開始自主屠宰凍存，現階段各大廠商的凍庫存貨不少。