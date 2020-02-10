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寒流來喝個熱呼呼的飲料 小心咖啡越喝越冷

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
想喝咖啡禦寒，反而容易手腳冰冷。圖／Pixabay

今天清晨大陸冷氣團影響加上輻射冷卻，14縣市發布10度以下低溫特報。但是天冷想喝熱飲讓身體暖和，喝對成分很重要。董氏基金會提醒，喝咖啡、茶類、可可反而容易手腳冰冷，喝酒更要小心失溫風險。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，想靠食物讓身體熱起來，可利用「攝食產熱效應」，也就是人體消化吸收食物時會消耗體內熱量，使體溫升高。其中，蛋白質的產熱效應最高，約佔攝取熱量的20％至30％，醣類5％至10％，脂肪則只有3％以下。因此建議可以多喝熱豆漿、熱牛奶，不僅可攝取優質蛋白，還能達到暖身的效果。

另外，許多人天冷會喝薑茶，許惠玉表示2012年的美國研究確實發現喝熱薑茶後，可提升攝食產熱效應，還能增加飽足感。但她也提醒，市售薑母糖塊或沖泡包要小心糖分過高的問題，最好的方式為買老薑自己烹煮、減少糖分添加。

而天冷時許多人也愛喝熱咖啡、熱茶或熱可可，許惠玉則表示2014年《Journal of biological rhythms》期刊發表的美國研究發現，咖啡因會刺激交感神經系統使血管收縮、血流變少，反而容易使四肢溫低降低，容易感覺手腳冰冷。她建議，若是想喝含咖啡因飲品來禦寒，可搭配薑粉或肉桂粉等溫熱食材，促進血液循環。

特別需要注意的是，有些人會喝酒暖身，許惠玉則提醒，酒精會抑制神經傳導物質血管加壓素的分泌，造成血管擴張流向四肢，使手腳、皮膚表面的血流增加，讓人誤會身體在發熱，其實是透過皮膚在散熱，反而越喝越冷。美國疾病管制與預防中心（CDC）也建議寒冷時應避免飲用酒精飲料，避免體溫更快速散失。

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