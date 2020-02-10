新冠肺炎疫情重創消費 農委會籲五大畜禽產品自主減產

新冠肺炎疫情嚴峻，國內各項經濟活動驟降，農產品消費急凍，加上年後本來就是各項畜禽產品的消費淡季，農委會上周開會，籲請各產業團體自主減產。減產的五大品項包括豬減3.09%、肉羊減5.42%、有色雞減9.09%（仿土雞，如紅羽、黑羽） 、鴨減8.33%、鴨蛋減5.09%，助達成產銷平衡，度過難關。

農委會今年畜牧生產目標五品項檢討表統計，毛豬今年全年可供應屠宰頭數目標為810萬頭，下修為785萬頭；肉羊6萬8725頭，下修為6萬5000頭；有色雞1億1000萬隻，下修為1億隻；肉鴨3600萬500隻，下修為3300萬500隻；鴨蛋5億846萬7000枚，下修為4億7846萬7000枚。

農委會副主委黃金城表示，主要是以豬肉、雞肉是現階段最主要、最需要減產的標的，因為新冠肺炎疫情的影響，現在民眾都不敢外食，包括聚餐、春酒都取消了，農產品銷售衰退很明顯。餐廳業者推估，衰退二到五成都有，因此現在先把生產性能不好的老母豬淘汰，趁此機會調整生產速度，農委會已啟動淘汰老母豬的措施，預估淘汰3萬頭。

黃金城表示，有色雞平均每周屠宰180萬隻，產銷可以達到平衡，但前陣子每周超出200萬隻，超產量多，白肉雞的生產量也持續上升。白肉雞99%、有色雞90%屬於契養，也就是業主與農民合作契養的，契養的量太大，價格不佳，契養主應該自行吸收處理，希望可以從小雞入雛就開始減產，讓產銷數量能比較平衡。

他說，疫情不是短時間就會消停，若消費持續薄弱，會影響到什麼層面尚不知道，對畜牧業者而言，先少量減產再說。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，羊肉爐、薑母鴨有季節性，原本在定國產羊肉的生產目標時，因應民眾天冷的消費，因此訂定生產目標時訂6萬8000多隻，但現階段受到新冠肺炎的疫情影響，消費者消費意願低，因此酌量減少生產3000頭因應，連帶薑母鴨也有類似情況，正好一併檢討調整生產目標。