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突然心律不整 外商過年期間鬼門關走一回

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯指出，「全皮下心臟植入式去顫器」手術，不但手術簡單，也不再擔心隨時可能猝死的風險。圖／大里仁愛醫院提供

台中市一名50歲的外商公司陳姓主管因心跳過快，在過年時被送至大里仁愛醫院掛急診，經醫師診斷為嚴重心律不整，緊急從鬼門關前搶回一命。他聽從醫師建議決定接受新式「全皮下心臟植入式去顫器」手術，不但手術簡單，也不再擔心隨時可能猝死的風險，現又已全球跑透透，全力衝刺事業。

大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯指出，陳突然心跳很快覺得不舒服，隨即被送到急診室，進行心電圖檢查後發現是嚴重心律不整，研判是「心室心搏過速」，情況非常危險，經過緊急注射治療心律不整藥物才化解了可能猝死的危機。

像陳這種心律不整症狀通常是發生在有過心肌梗塞或心臟衰竭的人身上，心臟跳得太快會昏倒甚至猝死，假如是在醫療設備比較不完備的地方，很有可能會來不及做緊急處置而猝死。

陳3年前發生過心肌梗塞，接受心導管手術後平常看心臟科門診規則服藥治療，很擔心若在國外或是偏僻之處發生心律不整，不能及時接受藥物或電擊會有生命危險。李明峯告知，唯一的預防方法就是在心臟內植入去顫器，只要把去顫器放入胸壁的皮膚下面即可，引起感染或其他併發症的機率極低，最後陳決定接受這種手術。　　

李明峯說，手術採全身麻醉或局部麻醉方式，在胸部皮膚下開約2、3個傷口，其中1個較大傷口開在左胸外側用來放電池，而放電線的傷口很小，大概只有2～3公分，手術只需1～2個小時就可完成。當手術完成後有一條電線圍繞整個胸口，一旦偵測到嚴重心律不整，就會立刻啟動電擊讓心跳恢復正常。這種手術的優點是去顫器植入方式比傳統手術來得簡單，不需要在心臟裡面尋找合適位置再植入，而且放在身體外層，侵入性比較低。

李明峯建議，心律不整沒有任何前兆，可能導致嚴重後果，有人昏倒撞到頭受傷，也有人直接心跳停止離世，建議有心律不整的人可以考慮接受這種手術，避免無法挽回的憾事。若要減少發作頻率，應該按時服藥，少碰刺激性食物和飲料，維持正常生活作息。

大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯指出，心律不整沒有任何前兆，可能導致嚴重後果。圖／大里仁愛醫院提供

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