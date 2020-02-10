快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國二女生驚見乳房纖維腺瘤2公分 醫建議少吃炸雞鹽酥雞

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
經乳房超音波確認在左乳房下側出現邊緣形狀不規則的硬塊，大於2公分橢圓形的纖維腺瘤。記者郭政芬／攝影

新竹一名國二女生，一個月前在洗澡時發現左乳房出現硬塊，讓媽媽非常緊張，日前求診中國醫藥大學新竹附設醫院外科醫師古君平，經乳房超音波確認在左乳房下側出現邊緣形狀不規則的硬塊，大於2公分橢圓形的纖維腺瘤，可能有惡性的風險，和家屬討論後，考量到該國中生年紀輕，決定開刀以「乳房腫瘤摘除手術」拿掉，確認不會變化成惡性腫瘤。目前病患恢復狀況良好，開刀後並不會影響外觀和未來發育，只需1到2年持續超音波追蹤即可。

古君平表示，一般乳房纖維腺瘤好發在20到30多歲女性，這次發生在年僅14歲的國二生比較少見。他認為年齡層有降低的趨勢，可能和飲食習慣和環境有關，建議少吃油炸食物，例如炸雞或是鹽酥雞等，因為比較早接觸油炸食物，女性荷爾蒙表現比較早就會比較旺盛，刺激乳房纖維腺瘤。

尤其，現在國中女生正值青春期非常重視自己的隱私，父母親可提醒女兒，在經期1到2周後可以自我觸診檢查，如果胸部出現像湯圓或貢丸圓圓的、鼓鼓的、移動式的硬塊，或乳房有分泌物，要儘速就醫，找出原因，但也不要恐慌，95%的乳房纖維瘤是良性的，如果影像出現不規則，建議切片確定診斷。

古君平指出，預防乳癌的方法，除了避開高油脂飲食、控制體重也有助益，最重要的是女性應定期做乳癌檢查，乳癌高風險年齡層為45到69歲，政府也補助45歲以上每2年1次乳房攝影檢查，但因飲食西化，罹癌年齡層也有年輕化跡象，建議最好40歲之後每年檢查。

醫師建議如果胸部出現像湯圓或貢丸圓圓的、鼓鼓的、移動式的硬塊，或乳房有分泌物，要儘速就醫，找出原因。圖為示意圖。記者郭政芬／攝影

乳癌
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

專屬2月壽星的雞翅山！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」 炸雞控超狂生日禮來襲

性侵到少女流血、強轉女子乳房 惡狼聲請釋憲

「飛越比佛利」女主角涙訴乳癌復發已第4期 網友心疼

吃不到招牌炸雞了！「德客士」大直att店 1月31日熄燈

相關新聞

閃光燈改紅綠燈 深夜車禍變少

深夜離峰時段，交通號誌要維持紅綠黃三色燈號，還是閃紅黃燈？高雄市去年把近三千個閃光燈號改為三色燈號，車禍肇事率下降二成五，目前全市五千多個路口，除學校、工廠周邊共八八六處機動調整外，一律改為三色燈號。不少直轄市也有類似作法，以號誌權威來避免危險。

學者：依車流調節紅燈秒數 會更周全

高雄市將離峰凌晨時段的路口閃光號誌改為紅黃綠三色號誌，多名學者表示，改三色號誌也要避免久候紅燈形成「假警訊」，建議可依車流量來調節縮短秒數，並設「錄影中、照相取締」等警示牌，加強用路人守法意識。

口罩復活！ 中山醫大實驗電鍋乾蒸4分鐘有效

武漢新冠肺炎疫情影響，全台各地口罩大缺貨，中山醫學大學一名教授實驗發現「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C」可利...

台灣燈會2天爆93萬人！主燈「光之樹」每次限100人進入

2020台灣燈會開幕2天，參觀人數達93萬餘人，現場擠滿人潮。主燈「光之樹」內部白天可進入參觀；交通部觀光局表示，為避免...

95度酒精民眾瘋搶 屏東酒廠趕製75度酒精

因應新冠肺炎疫情，消毒用酒精在全台掀起搶購熱潮，行政院指示台酒、台糖增產75度平價防疫酒精，位於屏東內埔鄉的屏東酒廠已啟...

戴口罩運動好嗎？ World Gym：長時間運動不建議

武漢新冠肺炎疫情期間，不少人在運動都戴著口罩，但這樣好嗎？World Gym提醒，戴著口罩長時間運動，在低氧的情況下、呼...

網路瘋傳「雙黃連口服液」抑制新冠肺炎 中醫師這麼說

中國網路瘋傳「雙黃連口服液」可抑制武漢新冠肺炎。台南市立醫院中醫部醫師李耘瑄表示，該口服液主要是清熱解毒功效，但能否抑制...

畜禽業者：配合政府政策

新冠肺炎影響，農產品消費急凍，薑母鴨、羊肉爐餐廳冷清，農委會呼籲畜禽業者自主減產。業者說，若疫情持續擴大，影響層面也會擴大，但防疫優先，會盡力配合政府政策。

消費急凍 農委會籲畜禽產品減產

新冠肺炎疫情嚴峻，國內各項經濟活動驟降，農產品消費急凍，加上年後本來就是各項畜禽產品的消費淡季，農委會上周開會，籲請各產業團體自主減產。減產的五大品項包括豬減3.09%、肉羊減5.42%、有色雞減9.09%（仿土雞，如紅羽、黑羽）、鴨減8.33%、鴨蛋減5.09%，助達成產銷平衡，度過難關。

受武漢肺炎疫情影響 高雄飯店改變作法賣餐盒

正值全球都在與武漢新型冠狀病毒肺炎防疫期，許多人不敢上館子吃飯，高雄有飯店業者因應武漢肺炎疫情改變消費型態，在飯店門口賣...

錯誤睡眠方式恐致嬰兒猝死 「五招」讓寶寶安心睡

新手爸媽小心！台灣嬰兒死因中，事故傷害高居第4位。據衛福部國民健康署統計，台灣嬰兒因事故傷害致死數中，其中因意外窒息的死...

提供備用水源減少浪費 濁水溪伏流水明年完工日供3萬噸

雲林林內淨水場原水濁度較高，為改善民生用水品質，並提供備用水源，減少浪費，台灣自來水公司花費1.9億元進行濁水溪伏流水工...

熱門新聞

口罩殺菌就能「復活」？ 專家：少了這個還是不行

口罩不夠讓給家人戴 兒這句話讓父罵：太自私

明低溫破10度 周四鋒面帶雷雨襲台又變冷

周日鋒面後有強冷空氣南下 吳德榮：有達寒流的機率

搶到口罩別高興太早 專家：不合格戴了比沒戴更糟

才開幕就滿到3月！王品「和牛涮」2人打8折、4人享7折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。