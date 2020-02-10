國二女生驚見乳房纖維腺瘤2公分 醫建議少吃炸雞鹽酥雞

新竹一名國二女生，一個月前在洗澡時發現左乳房出現硬塊，讓媽媽非常緊張，日前求診中國醫藥大學新竹附設醫院外科醫師古君平，經乳房超音波確認在左乳房下側出現邊緣形狀不規則的硬塊，大於2公分橢圓形的纖維腺瘤，可能有惡性的風險，和家屬討論後，考量到該國中生年紀輕，決定開刀以「乳房腫瘤摘除手術」拿掉，確認不會變化成惡性腫瘤。目前病患恢復狀況良好，開刀後並不會影響外觀和未來發育，只需1到2年持續超音波追蹤即可。

古君平表示，一般乳房纖維腺瘤好發在20到30多歲女性，這次發生在年僅14歲的國二生比較少見。他認為年齡層有降低的趨勢，可能和飲食習慣和環境有關，建議少吃油炸食物，例如炸雞或是鹽酥雞等，因為比較早接觸油炸食物，女性荷爾蒙表現比較早就會比較旺盛，刺激乳房纖維腺瘤。

尤其，現在國中女生正值青春期非常重視自己的隱私，父母親可提醒女兒，在經期1到2周後可以自我觸診檢查，如果胸部出現像湯圓或貢丸圓圓的、鼓鼓的、移動式的硬塊，或乳房有分泌物，要儘速就醫，找出原因，但也不要恐慌，95%的乳房纖維瘤是良性的，如果影像出現不規則，建議切片確定診斷。