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為病人狂洗手！護理師秀超痛職業傷害 網讚：最美雙手

聯合新聞網 / 綜合報導
護理師秀出雙手。圖／取自爆料公社

武漢肺炎疫情擴散，第一線醫護人員工作量暴增，辛苦程度無法言喻，且為了避免細菌病毒傳染，醫護人員都需不斷洗手消毒。有醫護人員在臉書貼出自己雙手的照片，只見手背因為清潔過度，出現龜裂破皮等狀況。其他網友紛紛獻上感謝之意，留言「謝謝醫護人員無私奉獻，這是最美麗且潔淨的雙手」。

有醫護人員在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示，由於每天上班8小時，為了照顧病人及保護自己，洗了不下無數次的手，她說，酒精也好消毒液也好，即使洗到手龜裂破皮了，傷口碰到消毒液那種痛會痛到在心裡咒罵，「我們還是忍痛在洗手，我們絕對不會讓自己的手髒。」

該網友表示，她的雙手已經有職業傷害，雖然很醜，但非常乾淨，更表示大部分護理師的手都是這樣的，台灣醫療世界排名前面，身為醫療人員的一員很驕傲，她也說，希望醫病及護病關係越來越好，敬第一線醫療人員，一起守護台灣。

其他網友十分感動，留言鼓勵「最辛苦的一雙手」、「辛苦了！照顧別人也要好好照顧自己」、「感謝有你們守護台灣」、「美麗並且潔淨的手」、「真的辛苦了，睡覺時候看看抹重修復效果的乳霜護手霜再戴手套看看有沒有幫助，皮膚已經過度刺激導致敏感了，感覺就很痛」。

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