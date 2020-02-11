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上出病來！上班族才懂的超厭世「職業病」TOP10

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

厭世上班族是我！

要說到上班族，不像藍領在外面風吹日曬雨淋的辛苦，看似外表光鮮亮麗、坐辦公室吹冷氣，然而天天久坐、維持同一姿勢，加上每天盯電腦、輻射光亮傷害，還有工作壓力讓腸胃、情緒受到影響等「職業病」，根本讓人超厭世！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，上班族的「職業病」TOP10，在成為上班族後才發現原來病痛這麼多！


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上班族「職業病」

TOP10-骨質疏鬆

上班族每天恐怕是兩點一線，早上八、九點出門，下午六、七點回家，見到太陽的時間，不過就是出家門到搭公車、捷運的這段路程，下班天黑，加上隨著年齡增加，營養不均衡的情況下，骨質疏鬆、鈣質流失也是很常見的！

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TOP9-小「腹」人

要說到小腹恐怕是許多人心中的痛！上班族每天坐辦公室，一坐還可能長達7、8個小時，而全身最容易囤積脂肪的小肚肚，久而久之就跟著一起變大，坐著慣性放鬆、地心引力下垂，小腹漸漸冒出來，就算你是瘦子也逃不過小「腹」人命運。

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TOP8-內分泌失調

維持人體內穩定運作的內分泌系統，控制全身從腦到腎、卵巢、睪丸等，常看新聞說壓力大、睡眠不足就容易導致內分泌失調，上班族更是嚴重，新陳代謝變差、婦女病、長痘痘等，從內到外的影響，容易讓人感到厭煩，只會越上班越厭世啊！

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TOP7-便祕

上班族有最大通病，除了長時間盯著電腦看以外，久坐更是致命的缺點，除了上廁所、吃午餐，屁股黏著椅子的時間恐怕比你黏著床的時間還久（想哭），根據國健署統計，全台灣有近5成的上班族為便秘所苦，廢物、髒東西囤積在肚子裡，長期下來不生病才怪。

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TOP6-胃病

現代人生活、工作都壓力大，忙著想提案、忙著拉客戶或是忙著應付主管和同事，有的人一緊張焦慮就胃痛，又或者時間忙碌下，三餐的時間一忙就過了，午餐變下午茶、晚餐變消夜，甚至就不吃，長期累積下來，胃當然也會抗議！

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TOP5-憂鬱症

想著工作做不完、熬夜加班提案又被打槍想到失眠，煩惱下個月房租、生活費沒著落、不想上班...等，上班族不斷的壓力累積，負面情緒暴增，加上出社會後交友圈若是縮小，沒有朋友可以聽你訴苦，壞心情沒有出口，久了也會積出病來。

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TOP4-肩頸痠痛

上班族久坐辦公室，雙手都是同樣姿勢在打電腦、用滑鼠，身體會因為習慣而僵硬維持，幾個小時下來都會忍不住扭動脖子、甩手舒緩，且身體的肌肉、神經都是一環牽著一環，肩頸痠痛可能脖子也不舒服、手也會麻、腰也酸，久累成重病啊！

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TOP3-脊椎傷害

別說上班族，恐怕許多人也有這個壞習慣，每天上班你是否呈現雙手撐在桌上、身體稍稍前傾盯著螢幕，更不用說有人會一手撐著你超重的頭歪斜的靠在桌上，脊椎長時間的歪斜，坐著承受的壓力遠比站著、躺著大，不舒服症狀只會越顯嚴重。

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TOP2-久坐肥胖

有的人壓力大會暴飲暴食，有的人則會影響內分泌，久坐狂吃又沒有什麼運動，想當然爾會累積肥胖脂肪，而內分泌失調也讓新陳代謝速度減緩，加上現代人飲食多元，好吃的東西通常不太營養，多種原因之下，不想看到體重計、不敢面對肥肉很可以理解！

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TOP1-睡眠不足

小時候上學打瞌睡、長大後上班還是超想睡，怎麼睡眠問題不論年紀地點都是一大問題，現代人壓力大，晚上想睡腦子卻還是跑過工作、待辦事項，又或是熬夜加班趕工，隔天仍大清早準時上班，不管怎麼睡都睡不飽，假日又睡掉一整天，生活品質也跟著大扣分啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月10日至2020年02月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『上班族身體病痛』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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