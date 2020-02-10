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工程師勃起不見龜頭 醫用包皮環切手術5分鐘解決問題
新竹一名31歲周姓工程師每當勃起只能看到包皮，連尿道孔都看不見，用手推勉強能露出龜頭，把龜頭整個露出來後，會覺得又緊又痛，始終沒有自信面對房事，周男擔心求助醫師，透過「微創包皮槍環切術」，讓他放下心中大石。
東元綜合醫院泌尿科主任醫師黃賢祥指出，正常生殖器在沒有勃起的狀態下，包皮可以退到龜頭，若是包皮連龜頭都包住，只剩下小小的開口，不容易推回，就是所謂的包莖。
包皮一旦過長就容易滋生細菌造成龜頭炎，或分泌物和沉積物聚積嚴重形成包皮垢，這時就要積極就診治療，避免長期慢性炎症及包皮垢刺激而誘發嚴重病變；此外，對於已婚男性來說，包皮過長還可能使伴侶產生念珠菌感染、陰道炎、子宮頸炎等婦科疾病。
黃賢祥指出，傳統割包皮手術時間約30分鐘，術後較有明顯的疼痛感，切除處不平整也不美觀，又容易血腫、出血，需要時常換藥一直到10天後才可拆線；然而「微創包皮槍環切術」使用的一次性自動包皮吻合器，外型有如紅酒開瓶器，手術過程約5分鐘，只需透過吻合器的特殊環狀刀片搭配縫合鋼釘和矽膠縫合圈來切斷過長的包皮，術後傷口平整，縫合的止血釘約5至7天便會開始自動脫釘，美觀又安全，且一次性器械大幅減少感染的風險。
黃賢祥提醒，切割包皮能降低罹患愛滋病並防止包皮藏汙納垢，減少伴侶罹患子宮頸癌的風險；其次對於性生活的時間能延長及預防早洩，並減少因感染造成不育的可能性。不過，並非每一位男性都需要接受割包皮手術，若已嚴重影響生活，建議先與醫師諮詢後，再決定治療方式。
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