周四變天全台有雨 周日低溫再下探

中央氣象局表示，今天白天開始，冷氣團減弱，各地溫度回升，周三之前都是穩定回暖的好天氣。不過，周四開始有鋒面接近台灣，屆時全台變天，各地都會出現短暫陣雨，西半部、東半部還有雷雨。緊接著周日又有一波大陸冷氣團影響，北部低溫下探14度、中南部17、18度。

受到大陸冷氣團影響，各地今天清晨仍偏冷，中部以北清晨仍有15.5度低溫。氣象局預報員張承傳表示，這波冷氣團今天白天開始減弱，溫度開始回升，不過，今天回升幅度不明顯，北部、東半部高溫仍不到20度，中南部24、25度。

張承傳說，明天一直到周四溫度回溫明顯，特別是周三、周四，北部高溫可以到25、26度，中南部甚至有27、29度。

降雨方面，張承傳說，今明兩天水氣少，只有東半部有些零星雨，周三開始水氣漸漸增多，因有一道鋒面從北部海面通過，各地吹西南風，各地都會出現短暫陣雨，西半部、東北部有雷雨，周六鋒面過後，各地降雨減少，轉為多雲的天氣，只剩下北部、東半部有雨。

不過周日又有一道鋒面通過，張承傳表示，周日有一波比較強的冷空氣報到，強度達到大陸冷氣團等級，因此氣溫又會明顯下降，各地周日一早就會感受明顯降溫，北台灣低溫下探14度、中南部16、17度。

氣象局說，今天到周六西半部、金馬地區清晨深夜容易出現局部霧及低雲影響能見度，期間有交通往返需求民眾要多留意。