周四周五鋒面通過台灣 彭啟明：恐雷雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨可以說是這波冷空氣的最強時候，主要是清晨的輻射冷卻，台北市13-14度，在西半部許多地方清晨低溫降到十度上下，明顯的偏乾冷。

預計今天上午冷空氣減弱，白天開始將逐步的回升，一直持續到周三或周四上半天，今天北部白天高溫就有機會到20度，周三周四則可以回升到25-27度，中南部可以到27-29度，晚上清晨的低溫也可以到15-17度，感受會回暖很多。

而這幾天天氣也很穩定，各地都是多雲到晴的天氣，只有東半部因改為吹東風，偶有零星短暫地形陣雨，他說，要留意的是周三開始，預期有道鋒面在中國南方建立，台灣在鋒面前緣，雲量會明顯增多，可能有些局部短暫陣雨，逐漸轉為不穩定的天氣，同時西半部有局部霧發生的機會。

周四、周五則是鋒面通過台灣，各地將轉為有短暫陣雨天氣，他說，由目前預報的訊息來看，對流會較強，會有雷雨發生的機會，尤其是周四下半天到周五上半天這段期間，有出現局部較大雨勢，這波鋒面全台灣都可能受到影響。

周六鋒面通過後，天氣較為緩和，有個短暫空檔，降溫幅度也不明顯，但是很快到了周日有另一波鋒面通過，降雨機會再度提高。

他說，要留意的是，周日的鋒面過後可能有較強冷空氣南下，是否會接近十度以下，還有待觀察，因時間還久，會不會帶來較明顯的大降溫，在強度上仍有待觀察。

今天白天開始，在這周的冷空氣較弱，溫度將會是較為溫暖，直到下一波較強冷空氣在下周一南下，天氣則是先好後壞，尤其是周四到周五通過的鋒面有發生雷雨或局部較大雨勢的可能性，以及下周一二的大降溫，變化趨勢需要多留意。