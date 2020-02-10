專家曝搭機防疫小撇步！坐靠窗、少走動減少感染機會

武漢肺炎擴散，不少確診案例是因搭機、轉機遭受感染，尤其飛機機艙內屬於密閉空間，導致病毒更易傳染。發明家雷蒙.王（Raymond Wang）過去曾在TED的演講中指出，若乘客在機上打噴嚏，空氣將形成漩渦打轉，並噴向旁邊與後方旅客，因此他認為「坐在靠窗」可以最有效降低與感染者接觸的機會。

根據《TED》影片顯示，17歲的發明家雷蒙.王（Raymond Wang）2016年演講時指出，每年約有30億人次會搭乘飛機，當如此眾多的人同時在機艙內時，就容易導致傳染性疾病的傳播。

雷蒙表示，飛機內的空氣是由頂部與側邊進入，在經過過濾器離開機艙，將有99.97%的病菌被過濾，當機艙內有乘客打噴嚏時，噴嚏會將細菌、病毒等高速噴向空氣中，附近的空氣將呈現漩渦方式打轉，在氣流帶動下，帶往旁邊與後面的座位，容易導致旁邊與後面的旅客被細菌與病毒感染。

雷蒙表示，若機艙內有染病者，與其座位在同一排與前後兩排的旅客最容易被感染，前後三排也是密切接觸者，感染機會高，他建議，若選擇靠窗的位置，並避免在機艙內到處走動，可有效降低與感染者接觸的機會。

截至10日，全球因感染新型冠狀病毒突破4萬，共計40,171例，死亡病例達到910例，其中908例在中國大陸，香港和菲律賓各有1例。中央流行疫情指揮中心提醒國人出入境應自我警覺，具感染風險者分為3類，配合方式、限制有所不同，若違規恐面臨傳染病防治法之罰則。