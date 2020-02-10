名震中外「翠玉白菜」 竟然是件質地欠佳的翡翠？

故宮文物裡的「網紅」國寶，你認識幾件呢？原來〈翠玉白菜〉質地不夠好？〈肉形石〉只是一塊便宜的瑪瑙？藝術史學者邱建一新書《知道了！故宮：國寶，原來如此》（聯經出版），以詼諧逗趣之筆深入故宮，挖掘背後的故事，顛覆你對國家寶藏想像！

邱建一表示：「故宮好像離我們很近，但其實我們離它很遠。」大部分人對故宮的認知，最熟悉的大概就是那顆白菜和那塊肉吧？但如果要說真的瞭解〈翠玉白菜〉與〈肉形石〉了嗎？可能終究也只是一知半解。

例如〈翠玉白菜〉歸屬於「重要文物」，雖然故宮再三澄清它不是「國寶」，但沒有多少人上心。清宮檔案包山包海，但連一個字都沒提到〈翠玉白菜〉，唯一的記載只知道它是1933年紫禁城搬遷時從永和宮裡找出來的。即便連故宮也不敢打包票，但還是一堆人圍著〈翠玉白菜〉，信誓旦旦說它是瑾妃的嫁妝，衍生出各種民間傳說故事，甚至還將它和慈禧陪葬品的白菜給聯繫在一起……