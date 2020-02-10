口罩殺菌就能「復活」？ 專家：少了這個還是不行

武漢新冠肺炎引發口罩荒，網路流傳許多讓口罩「復活」的方式，成大生物醫學工程學系、對口罩有研究的副教授吳炳慶表示，不是很贊同長期使用同一個口罩，但在非常時期可能也是沒有辦法中的辦法。

吳炳慶表示，一般口罩有三層，外層是防噴濺，中間過濾層主要是靠熔噴不織布來過濾病菌，而靜電可吸附更小的分子。目前網路上很多復活口罩的方法，像是紫外線殺菌及電鍋乾蒸、烘衣機乾烤等，雖然可以殺死最外層的細菌，但是熔噴不織布與靜電吸附的效果會隨著使用的時間而降低，而附著於熔噴不織布的細菌隨著使用時間增加也有可能被吸入使用者的口鼻中。

雖然目前沒有研究數字顯示到底多久靜電會完全消失，吳炳慶表示，還是極度不建議第一線的醫護工作者長期戴同一個口罩，政府應該正視如何控管將醫療口罩留給醫療工作者與真正有需求的民眾，而不是將這些人的口罩需求與一般健康民眾的配給綁在一起。

而對於媒體記者詢問非常時期中到底有沒有什麼自我保護的方法，吳炳慶表示，一般民眾如非出入醫院與搭乘大眾運輸系統，其實沒必要配戴醫療級口罩。但如果真的買不到醫療口罩，配戴布口罩或一般口罩後，外面再用塑膠片自製臉部的防護片，也有一定的效果，因為可以防飛沫直接穿過口罩，減少細菌病毒進入口鼻的機會，但是需要注意讓塑膠片的高度要比口罩高一些，以免降低防護效果。

新冠肺炎發生以來，網路上流傳很多照片，有中國網友把水桶戴在頭上，知名的YouTuber眼球中央電視台主播視網膜最近播報新節時，也戴著水桶在頭上，「雖然畫面很驚悚，但其實防護效果應該不錯」吳炳慶表示。

他表示，新冠肺炎目前認為主要是飛沫傳染，將水桶底部挖空罩在頭上，脖子附近穿厚一點的衣服，或以塑膠袋防護，頭頂上方開口處可以塞一塊紗布等，避免有飛沫進入，其實防護效果應該不錯，塑膠材質無論如何都不會滲入。不過他表示這只是個人意見，一般人應該不會這麼做。