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周日鋒面後有強冷空氣南下 吳德榮：有達寒流的機率
中央氣象局今晨發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，西半部氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天清晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號，寒冷)發生的機率。包括：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、金門縣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨大陸冷氣團影響、因輻射冷卻加成，氣溫降至此波最低。
截至今晨5時許，平地最低溫降至10度及以下的有苗栗、雲林、新北、台中(西湖9.2度、虎尾9.7度、淡水區9.8度、大甲區10.4度)。其他各地低溫也在11、12度左右：桃園大園區11.0度、新竹香山10.7度、南投中寮10.6度、彰化芬園11.1度、嘉義東區10.5度、台南下營區10.9度、高雄田寮區11.6度、宜蘭礁溪12.1度。
他說，台北市平地最低溫也降至12度左右(文山區12.2度)。此波冷空氣符合大陸冷氣團的定義，已成為入冬以來的第六波。
今天白天起至明天冷空氣逐日減弱；天氣晴朗穩定、白天氣溫逐日回升，早晚氣溫仍很低；東半部多雲時晴、局部地區偶有零星短暫雨的機率。北部11至23度、中部11至25度、南部12至27度、東部13至25度。
周三大幅回暖，水氣漸增，不穩定度稍提高，局部山區有零星短暫陣雨的機率。周四鋒面接近、下半天轉變，周五鋒面抵達並快速通過；鋒面的模擬結構雖略調弱，但大氣仍很不穩定，影響程度、應持續觀察。周六鋒面東移、天氣好轉。
他說，周日另一波鋒面過境，天氣再轉變；鋒面後有強冷空氣南下，之後大約有三或四天的寒冷天氣。目前模式模擬的強度，有達寒流的機率；但此為一周之後的模擬，有「不確定性」，需要繼續觀察。
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