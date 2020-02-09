大砍航班後 桃機旅客量雪崩式下滑

兩岸直航航班10日起僅剩4城市、5航點維持飛航。航班大減之後，桃園機場的旅客量出現雪崩式下跌，根據桃園機場公司旅客預報量估算，10日僅有7萬5000多名旅客出入境，較春節後單日旅客高峰12萬3000多人，大減近5萬人。

春節後2月1日及2日，桃機單日旅客入出境人數（不包括過境轉機旅客量）仍維持12萬人次以上，之後逐日下跌。3日還維持近11萬人次，4日就跌破10萬大關，僅剩9萬7000多人次；至9日還維持9萬2000多人次。

受10日開始兩岸航班大量取消影響，10日入出境旅客預報量僅7萬5000多人次，比2日最高峰大減4萬8000多人次。11日目前的預報量為7萬1000多人次，比2日最高峰減少超過5萬人次。

受旅客量大幅減少影響，雖然旅客通關速度快了，但桃園機場各廠商來客數也明顯下降，餐飲店、美食街人數減少，免稅店旅客數少了很多，連帶營收下降，廠商暗中叫苦，期望疫情趕快平復，恢復正常營運。