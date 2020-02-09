10日起兩岸直航僅剩5航點飛航

為了防堵新型冠狀病毒肺炎疫情傳入，10日起兩岸直航班機僅剩北京首都、上海浦東、上海虹橋、成都雙流、廈門高崎等5個航點飛航，其餘航點全部停飛。

根據桃園機場公司的資訊顯示，10日兩岸直航班機禁令生效前，9日大陸籍航空公司從5大航點以外最後1班飛往桃園機場的航班，為晚間6時01分從重慶抵達桃園機場的中國國際航空公司班機，加油整補上客後，晚間7時27分後推準備起飛返回重慶。