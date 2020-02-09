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明低溫破10度 周四鋒面帶雷雨襲台又變冷
中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一清晨受大陸冷氣團影響恐出現10度以下低溫，不過白天後就會回暖，下一波變天要等到周四、周五鋒面通過，西半部會有較大雨勢。
氣象局表示，周一清晨大陸冷氣團影響，北部及金門易有10度以下低溫發生，其他地區氣溫也比較冷，提醒民眾注意保暖。
周一白天開始到周三這段期間，大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回暖，不過西半部日夜溫差大，早晚仍較涼。各地都為多雲到晴天氣，僅東半部地區有零星雨。
周四開始變天，氣象局說，周四、周五這兩天有鋒面通過台灣北部海面，加上西南風影響，西半部及東北部會有陣雨或雷雨，容易出現局部較大雨勢，花東地區也有局部短暫陣雨，各地氣溫稍降。
周六天氣短暫穩定，不過天氣只好一天，周日可能又有另一波鋒面通過，東北季風也會增強，此時北部、東北部天氣將再轉涼，降雨機率升高，中南部仍要注意日夜溫差大。
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