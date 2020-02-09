明低溫破10度 周四鋒面帶雷雨襲台又變冷

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一清晨受大陸冷氣團影響恐出現10度以下低溫，不過白天後就會回暖，下一波變天要等到周四、周五鋒面通過，西半部會有較大雨勢。

氣象局表示，周一清晨大陸冷氣團影響，北部及金門易有10度以下低溫發生，其他地區氣溫也比較冷，提醒民眾注意保暖。

周一白天開始到周三這段期間，大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回暖，不過西半部日夜溫差大，早晚仍較涼。各地都為多雲到晴天氣，僅東半部地區有零星雨。

周四開始變天，氣象局說，周四、周五這兩天有鋒面通過台灣北部海面，加上西南風影響，西半部及東北部會有陣雨或雷雨，容易出現局部較大雨勢，花東地區也有局部短暫陣雨，各地氣溫稍降。