兩岸航班明起剩4城市5機場 恐衝擊超過11萬人次

圍堵武漢肺炎，兩岸客運航線明天開始到4月29日僅直飛「四城市五機場」，其餘全數暫停飛航。交通部統計，2月原本1345個兩岸航班將直接「大砍」762個航班，剩下583個航班，恐衝擊超過11萬人次。

交通部指出，每個航班機型不同、乘坐人數也不一。但以平均每班機150人計算，2月減少762個航班可能影響逾11萬人次，3月以後的航班數則尚未統計。

交通部強調，這只是初步估算，數字仍會浮動，因目前兩岸航點只有北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場，航空公司可能因應旅客需求加開這五個機場的航班。

許多台商、台幹仍須前往中國大陸其他城市，如今除了五個機場外的航班全斷，交通部表示，可先搭乘直飛五個機場的航班進入中國大陸，再轉乘高鐵或透過公路抵達目的地，過去直飛航點不多時也都是如此。