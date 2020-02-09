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防疫再進化！紫外線消毒袋熱賣 遠傳提供手機消毒服務
武漢肺炎疫情緊繃，防疫措施也隨著升級，有醫師在Facebook上發文表示「口罩經由正確消毒後可以重複使用」，也意外造成紫外線消毒設備熱賣。
原先設計來消毒私密用品、衣著的「59S LED紫外線消毒收納袋」，採用LED紫外線消毒技術，LED紫外線消毒已被證明是消滅病菌的有效方法，可破壞微生物機體細胞中的DNA或RNA子結構，造成生長性細胞死亡或再生性細胞死亡，從而達到消殺各種病菌的效果。只要將物品放入袋中，一鍵啟動180秒快速消毒，殺菌率99.9%。內置的LED燈珠透過鏡面反射，可適用於各種材質物品表面的消毒，還可同時有效分解異味。與傳統汞燈相比，LED紫外線燈耗電量、熱度皆低、消毒時間快速，且不怕不小心弄破造成重污染。
遠傳電信為防範疫情擴散，除了全面加強門市同仁自主的防疫意識，即日起更於包括士林文林、三重正義北、新竹站前、台中西屯、嘉義民生北、高雄林森等44家門市，免費提供手機紫外線消毒機供民眾使用，6分鐘即可自動消毒完成，讓前往門市的民眾可以更安心。若顧客考量疫情發展而不便親赴門市，遠傳也建議可透過遠傳行動客服App、遠傳網路門市或遠傳客服中心，不出門輕鬆完成各項業務申請。
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