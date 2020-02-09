防疫再進化！紫外線消毒袋熱賣 遠傳提供手機消毒服務

武漢肺炎疫情緊繃，防疫措施也隨著升級，有醫師在Facebook上發文表示「口罩經由正確消毒後可以重複使用」，也意外造成紫外線消毒設備熱賣。

原先設計來消毒私密用品、衣著的「59S LED紫外線消毒收納袋」，採用LED紫外線消毒技術，LED紫外線消毒已被證明是消滅病菌的有效方法，可破壞微生物機體細胞中的DNA或RNA子結構，造成生長性細胞死亡或再生性細胞死亡，從而達到消殺各種病菌的效果。只要將物品放入袋中，一鍵啟動180秒快速消毒，殺菌率99.9%。內置的LED燈珠透過鏡面反射，可適用於各種材質物品表面的消毒，還可同時有效分解異味。與傳統汞燈相比，LED紫外線燈耗電量、熱度皆低、消毒時間快速，且不怕不小心弄破造成重污染。