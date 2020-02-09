國際活體肝移植高峰會 敲定2021年移師比利時舉辦

國際活體肝臟移植研究會首度在台灣舉辦第四屆世界大會，昨天進行理監事會議決議，下一屆（第五屆）世界大會將由比利時魯汶大學教授Jan Lerut主辦，並預定於2021年在布魯塞爾舉行。此外，也訂好第六屆世界大會由印度專家於新德里舉辦，讓活肝移植進展也能深入歐洲及南亞。

國際活體肝臟移植研究會（LDLT）成立於2014年，旨在透過知識傳播與研究，促進全球活肝移植外科領域的進展，並每兩年舉辦一次世界大會，由全球傑出專家分享活肝移植外科領域的最新成就。

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆甫接任國際活體肝臟移植研究會會長，並將第四屆世界大會於今年移師台灣舉辦，另同時舉行研究會的理監事會議。今年大會主題為「Excellence Through Innovation and Integration（創新整合實現卓越）」。

陳肇隆今天受訪表示，亞洲因大愛肝臟捐贈有限，因此在活體肝臟移植領域發展蓬勃，特別是台灣和韓國表現亮眼，技術細膩精準，比遙遙領先歐美國家。在影音簡報時，不少歐美專家對亞洲國家的細膩技術相當欽佩。

不過，包括歐洲的土耳其和南亞的印度，活肝移植進展也開始加快。理監事開會時，在世界大會舉辦國的爭取上，歐洲及南亞相當積極，最後敲定2021年在比利時布魯塞爾舉辦第五屆大會，2023年則在印度新德里舉辦第六屆大會。