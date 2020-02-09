快訊

鑽石公主號又有6人確診 確診人數達到70人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際活體肝移植高峰會 敲定2021年移師比利時舉辦

聯合報 / 記者鄧桂芬／高雄即時報導
國際活體肝臟移植研究會首度在台灣舉辦第四屆世界大會，新接任會長的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(前排右4)選擇在高雄佛光山佛陀紀念館舉行。 圖/高雄長庚醫院提供

國際活體肝臟移植研究會首度在台灣舉辦第四屆世界大會，昨天進行理監事會議決議，下一屆（第五屆）世界大會將由比利時魯汶大學教授Jan Lerut主辦，並預定於2021年在布魯塞爾舉行。此外，也訂好第六屆世界大會由印度專家於新德里舉辦，讓活肝移植進展也能深入歐洲及南亞。

國際活體肝臟移植研究會（LDLT）成立於2014年，旨在透過知識傳播與研究，促進全球活肝移植外科領域的進展，並每兩年舉辦一次世界大會，由全球傑出專家分享活肝移植外科領域的最新成就。

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆甫接任國際活體肝臟移植研究會會長，並將第四屆世界大會於今年移師台灣舉辦，另同時舉行研究會的理監事會議。今年大會主題為「Excellence Through Innovation and Integration（創新整合實現卓越）」。

陳肇隆今天受訪表示，亞洲因大愛肝臟捐贈有限，因此在活體肝臟移植領域發展蓬勃，特別是台灣和韓國表現亮眼，技術細膩精準，比遙遙領先歐美國家。在影音簡報時，不少歐美專家對亞洲國家的細膩技術相當欽佩。

不過，包括歐洲的土耳其和南亞的印度，活肝移植進展也開始加快。理監事開會時，在世界大會舉辦國的爭取上，歐洲及南亞相當積極，最後敲定2021年在比利時布魯塞爾舉辦第五屆大會，2023年則在印度新德里舉辦第六屆大會。

此外，為了讓國際活肝移植研究會的理監事成員更具代表性，陳肇隆除了協助歐美南亞，也力薦台北榮總兒童外科主任劉君恕、中國大陸工程院院士董家鴻、以及上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長夏強等三人進入理事會。

國際活體肝臟移植研究會首度在台灣舉辦第四屆世界大會，新接任會長的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(前排右4)選擇在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，濃厚佛教氛圍令全球肝移植領域的頂尖專家印象相當深刻。下一屆（第五屆）世界大會將由比利時魯汶大學教授Jan Lerut主辦，並預定於2021年在布魯塞爾舉行。 圖/高雄長庚醫院提供

印度 布魯塞爾 比利時
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

細膩如藝術！ 亞洲國家影音展現活肝移植高超技術

南亞、新纖賣在陸舊廠 獲利補

影／陳肇隆率全球肝移植專家 植樹48棵紀念醫療盛會

新德里市議員選舉投票 選民關心空污電費減免

相關新聞

故宮首度限期改周一休 原來是因鑽石公主號遊客

故宮因應武漢新冠肺炎疫情，從原本全年無休，首度改成從2月14日至3月31日45天內逢周一休，並取消每日及周末延長開館時間...

國際活體肝移植高峰會 敲定2021年移師比利時舉辦

國際活體肝臟移植研究會首度在台灣舉辦第四屆世界大會，昨天進行理監事會議決議，下一屆（第五屆）世界大會將由比利時魯汶大學教...

影／宜蘭機械工具行慶祝開幕 免費送防塵口罩1000個

最近大家搶買口罩，宜蘭一家機械工具行今天開幕，在武漢新冠肺炎之際，業者送出1000個三層防塵口罩。黃姓業者表示，這是先前...

健康相談室／預防流感 別讓孩子做這些事

國內流行性感冒疫情正處於高峰期，學齡前幼兒、國小生至高中生雖都在公費流感疫苗接種之列，但仍傳出疫苗中的B流病毒株與台灣目前社區流行株不吻合，有可能影響保護力。

許金川／防冠狀病毒外 也防B肝、C肝

新型冠狀病毒流行，令人又想起了17年前的SARS。

大飯店主廚教秘訣 廣東炒麵在家上菜

廣式炒麵、梅菜等料理都是非常受歡迎的粵式料理，想要在家裡自己做，跟著主廚簡單幾個步驟就可以完成。國賓大飯店行政主廚胡鑑波示範店內非常受歡迎的料理「豉油皇明蝦尾細麵」，簡單幾個步驟，就能做出好吃的廣東炒麵。

莫名頭暈吃止暈藥無效 原來是狹心症

年過七旬的阿嬤麗花（化名）約莫兩年前出現頭暈症狀，至耳鼻喉科就診並未查出有眩暈症等，但仍服用止暈藥來緩解症狀。未料這一吃就長達兩年，症狀看似沒有好轉。

防大型動物闖入 台鐵第二期圍籬拚年底完工

台鐵屢傳出擅闖鐵軌遭撞事故，著手圍籬加裝工程。去年第一期圍籬已架設完畢，預計降低兩成民眾闖越軌道致死傷的機率。台鐵局說，第二期圍籬工程近日動工，目的為防止大型動物闖入，預計年底完工。

超暖台鐵司機員 驚見垂死山羌停車搶救

擁有20年以上台鐵平溪線駕駛經驗的司機員陳振芳，去年6月開火車減速，讓三隻孔雀安全通過鐵軌，最近看到草叢裡有隻疑似遭撞，滿身是血的山羌ㄧ直發抖，立刻停下列車，拯救受傷山羌，獲得旅客稱讚。

今夜明晨急凍 5縣市低溫可能不到10度

中央氣象局針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣五縣市發布低溫特報，今晚到明晨有機會出現10度以下低溫，冷空氣加上輻射冷卻效應，這些地區的空曠區域或近山區有機會再降一到兩度。氣象局說，明天白天逐漸回暖，周四到周五再迎一道鋒面，屆時全台有雨。

史上首見 故宮北院每周一休館防疫

因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，原本全年無休的故宮周一休館了。故宮今宣布，北部院區2月14日起至3月31日取消每日及周末延長開館時間，並於每周一休館一日。

飯店首創「住多少送多少」 住宿金全額抵消費

疫情發威，觀光業重挫，尤其星級飯店，國外觀光客不來、台灣消費者卻步，各家頻出新招攬客。北投大地酒店首創「住多少賺多少」方...

熱門新聞

超暖台鐵司機！ 樹叢驚見濺血發抖山羌 秒停車搶救

口罩男送200口罩到清水消防分隊 丟一句話就離開

直擊口罩實名制的幕後工程 政府、藥局、工程師全跳下來解圍

謠言引發「衛生紙2.0之亂」 法務部震怒徹查

農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

5縣市今晚低溫跌破10度！ 下周四迎鋒面全台有雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。