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國際活體肝移植高峰會 敲定2021年移師比利時舉辦
國際活體肝臟移植研究會首度在台灣舉辦第四屆世界大會，昨天進行理監事會議決議，下一屆（第五屆）世界大會將由比利時魯汶大學教授Jan Lerut主辦，並預定於2021年在布魯塞爾舉行。此外，也訂好第六屆世界大會由印度專家於新德里舉辦，讓活肝移植進展也能深入歐洲及南亞。
國際活體肝臟移植研究會（LDLT）成立於2014年，旨在透過知識傳播與研究，促進全球活肝移植外科領域的進展，並每兩年舉辦一次世界大會，由全球傑出專家分享活肝移植外科領域的最新成就。
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆甫接任國際活體肝臟移植研究會會長，並將第四屆世界大會於今年移師台灣舉辦，另同時舉行研究會的理監事會議。今年大會主題為「Excellence Through Innovation and Integration（創新整合實現卓越）」。
陳肇隆今天受訪表示，亞洲因大愛肝臟捐贈有限，因此在活體肝臟移植領域發展蓬勃，特別是台灣和韓國表現亮眼，技術細膩精準，比遙遙領先歐美國家。在影音簡報時，不少歐美專家對亞洲國家的細膩技術相當欽佩。
不過，包括歐洲的土耳其和南亞的印度，活肝移植進展也開始加快。理監事開會時，在世界大會舉辦國的爭取上，歐洲及南亞相當積極，最後敲定2021年在比利時布魯塞爾舉辦第五屆大會，2023年則在印度新德里舉辦第六屆大會。
此外，為了讓國際活肝移植研究會的理監事成員更具代表性，陳肇隆除了協助歐美南亞，也力薦台北榮總兒童外科主任劉君恕、中國大陸工程院院士董家鴻、以及上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長夏強等三人進入理事會。
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