影／宜蘭機械工具行慶祝開幕 免費送防塵口罩1000個
最近大家搶買口罩，宜蘭一家機械工具行今天開幕，在武漢新冠肺炎之際，業者送出1000個三層防塵口罩。黃姓業者表示，這是先前從事五金行時，店內有賣防塵口罩，目前有剩一些，趁著開立新店面，把之前的口罩拿出來回饋給鄉親。
黃姓業者表示，武漢肺炎疫情不斷增加案例，人人自危，口罩也供不應求，他身為身為宜蘭人，在這片土地長大，創業雖然堅辛，但是不能忘記自己擁有什麼，地方缺乏什麼？為了給鄉民們多些安全保護，這次有幸能盡一點微薄之力，免費發放防塵口罩給迫切需要的民眾。
位於礁溪路一段的沅楷五金機械工具行，以前是五金行，沒有店面只有倉庫，新開機械工具行店面已無販售口罩，所以把手邊還有的口罩回饋社會。
業者今中午開幕餐會，除了招待前往祝賀的鄉親，下午1點起在店門口發放防塵口罩，每人一袋二份口罩，無需登記或出示證件，吸引不少民眾排隊索取。民眾表示，雖然這不是屬於醫療級口罩，但在疫情期間，擁有三層式防塵口罩，也是可以的，至少萬一都沒有口罩時，也能多一層安心。
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