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台灣第18例新冠肺炎 台首見無症狀高病毒量案例

幼兒止咳新解方 天然蜂蜜無副作用

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
美國兒科會醫師提出對小孩止咳的新解，他們推薦用天然蜂蜜就能取代藥局的止咳糖漿。(photo by Pixabay)

「天然蜂蜜止咳效果比藥局糖漿好！」幼兒或嬰兒常有整夜咳不停的症狀，通常爸媽第一個反應就是去藥局買止咳糖漿，但外媒9日引用醫師說法，其實藥局賣的糖漿止咳效果還不如用家裡的蜂蜜。實驗顯示，孩子服用一般蜂蜜後與糖漿中的右美沙芬止咳效果一樣。美國兒童學會醫師舒兒表示，藥房賣的止咳藥通常都有副作用，而蜂蜜內含的過氧化氫具有天然抗病毒特性。

止咳藥物成分繁雜

據了解，一般家庭應對幼兒、嬰兒咳嗽，通常都選擇直接買止咳糖漿、或是類似的藥物，這類型的藥物要馬是止咳藥（含有右美沙芬），要馬是抗組織胺藥，例如苯海拉明，前者常作為鎮咳用，後者通常用於抑制中樞神經，主要用於治療過敏或咳嗽，也會用於治療失眠或帕金森氏症等，簡言之，挑選時得謹慎閱讀藥物成分，但多數人並未做到這點。

根據《美國國家廣播公司》報導，兒科權威醫師、同時是美國兒童學會發言人舒兒就表示，不見得要購買藥局賣的止咳藥，她指出，藥房的止咳糖漿成分多樣、效用也都不一，但多數都含有副作用，例如血壓上升、心率加速等，同時還得仰賴爸媽們購買時一一核對成分。

蜂蜜無副作用

因此，舒兒提出更好的解決方式，她引用日前實驗結果，證明一般天然蜂蜜與右美沙芬有相同止咳效果，差別在於蜂蜜完全沒有副作用風險。至於蜂蜜止咳的原理目前雖還沒有實驗直接證明，但醫師推測是因蜂蜜含有過氧化氫，有天然抗病毒性，同時蜂蜜的取得還比去藥房買對藥物簡單。

另據《印度即時新聞網》報導，他們更推薦一般人就能在家自製蜂蜜止咳藥，成分含有薑、黑胡椒、蜂蜜，該文補充，加入生薑是因為有抗炎、抗微生物特性，能減輕喉嚨不適的炎症，而黑胡椒常用於各種印度草藥中，有助於分解鼻腔和喉嚨的沈積物，消除堵塞。

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