細膩如藝術！ 亞洲國家影音展現活肝移植高超技術

首度移師台灣舉辦的國際活體肝移植研究會第四屆世界大會，今天進入第二天議程，國際頂尖肝移植專家無不以影音展現高超的外科手術，其中又以台、日、韓等亞洲地區國家的技術最為細膩，使醫療盛會變為一場藝術表演。

國際活體肝移植研究會世界大會為肝移植領域專家兩年一次的醫療盛會，在全球肝移植權威、高雄長庚名譽院長陳肇隆的爭取下，今年首度移師台灣高雄佛光山佛陀紀念館舉辦。由於台灣為活肝移植重鎮，吸引全球最頂尖專家雲集這場醫療盛會。

大會今進入第二天，議程安排以影音展示活肝移植手術為主，再由各國專家輔以口頭說明。

外科手術是利用器械做切口、探查、分離、縫合、打結、止血等，不過肝臟充滿血管和膽管，不只是移植手術複雜，活體捐肝者因為健康正常人，手術必須更為精準細膩。這使活肝移植手術不只是一項高超技術，更提升至藝術層次。

由於影音所展現的手術技巧，比起口頭說明更能一目了然，報名參加本次大會的各國年輕醫師無不拿出手機紀錄重點。各國專家也於演講後的QA時間，熱烈討論彼此的手法、技巧與執行狀況等，互相學習與改進。

影音展現的主題，包含如何處理活肝受贈者的急性肝門靜脈血栓、肝門靜脈血流控制、膽道重建、肝動脈重建、或肝臟血流的流出重建等。講者中又以台、日、韓做最多手術報告，簡報精彩，同時展現「拿筷子」民族的細膩手法。

台灣由高雄長庚醫院重建整形外科主任林燦勳和一般外科主治醫師楊志權進行困難的膽管重建、肝動脈重建、和血流流出重建之主題演講。林燦勳為我國顯微外科專家，在高雄長庚肝移植團隊中扮演協助病患膽道和動脈重建的重要角色。

日本則有活肝移植教授級專家笠原群生（Kasahara Mureo）、日本九州大學醫學研究所副教授池上徹（Toru Ikagami）博士、日本京都大學醫學研究所肝膽胰移植外科教授上本伸二（Shinji Uemoto）、及琉球大學教授高槻光壽（Mitsuhisa Takatsuki）。

其中，高槻光壽18年前曾赴高雄長庚醫院進修，為陳肇隆的日本學生之一，也是第一位當上日本大學教授的優秀學生。高槻光壽演講時，不忘提到當年來台學習一事，也向恩師陳肇隆致上感謝之意。

值得一提的是，中國大陸肝膽外科專家、工程院院士董家鴻雖因武漢肺炎無法親自來台，但順利用影音簡報完成體外肝臟手術及肝靜脈重建等主題演講。