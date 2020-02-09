受新冠疫情影響 台中老字號擔仔麵中旬放無薪假
受武漢新型冠狀病毒肺炎影響，台中市老字號海產餐廳台中擔仔麵決定自中旬開始放無薪假。負責人周文道說，公司是以勞資協議方式，請員工每月多休2至3天的無薪假，好減輕經營負擔，員工也趁此時休息一下。
周文道說，這是不得不的決定，因為確實接不到生意，加上疫情影響到何時還難說，因此必須做這個決定，員工也都瞭解並接受這麼做。
台中擔仔麵是台中市的老字號海鮮餐廳，除了餐廳本館，另還有大型宴會廳，員工數達70人。周文道說，去年本來業績就不好，今年春酒又受新冠肺炎疫情影響，退訂一波接一波。他出示手機上的訊息，顯示確實有多筆訂單都因此取消，金額近3百萬元。
周文道希望政府重視餐廳業者的經營困難，希望在稅賦上給予減免，以及有優惠低利貸款可申請，以度過此一難關。
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