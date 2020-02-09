不只吃飯睡覺打東東！居家隔離可以做的十件放鬆小事

在家放鬆起來

近日武漢肺炎的疫情嚴重，不少有相關旅遊史的人都得依照政府指示進行居家隔離，乖乖在家待滿14天，保護自己也保護其他人，雖然整整關在家裡半個月聽起來很悶，但換個角度想，除了保護台灣人的健康之外，也算是很難得的獲得半個月的假期，「窩在家」不是很多人每天進公司當社畜前一定會許的願望嗎？（笑）

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶大家看看進行居家隔離的時候可以做哪些事來放鬆，隔離14天一天做一件還有可能做不完，沒在怕無聊的啦！

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第10名：開心玩拼圖樂高

既然在家裡哪都不能去，不如就把塵封在收納櫃上的拼圖、樂高拿出來組裝吧，重拾拼裝的樂趣，也順便激活一下腦袋，拼拼組組的過程絕對是充滿樂趣的，趁這種最閒的狀態把當時買回來從沒打開過的拼圖和樂高拿出來見見光吧！

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第9名：裝滿網拍購物車

如果在家裡做啥都提不起勁，那就得打開網拍享受撒幣的樂趣了，新的一年才剛開始，買些什麼鼓勵一下自己很可以啊！而且現在網拍到貨的速度幾乎都比居家隔離的時間還短，不用出門就可以把想買的東西通通帶回家，真是不錯啊！

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第8名：書中自有黃金屋

如果在家裡做啥都提不起勁，那就得打開網拍享受撒幣的樂趣了，新的一年才剛開始，買些什麼鼓勵一下自己很可以啊！而且現在網拍到貨的速度幾乎都比居家隔離的時間還短，不用出門就可以把想買的東西通通帶回家，真是不錯啊！

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第7名：電動手遊打起來

﻿平常下班都累得要死，完全沒有力氣揪人組隊打遊戲，怎能放過清閒的居家隔離期呢？這種時候大家只在乎你有沒有好好待在家，有沒有亂跑，所以你想囂張地在家裡打一整天的電動、手遊，絕對、絕對不會有人阻止你的，放心自在的戰鬥吧！

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第6名：視訊電話盡情聊

在家進行自我鎖國（？）確實到一個地步會很無趣，不過拜科技所賜，想和朋友見面並不一定得約出來，慵懶自在的窩在家裡打開視訊，不用勞心勞力畫全妝、想穿搭，輕輕鬆鬆就可以在視訊電話裡和朋友天南地北大聊一場。

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第5名：是時候發揮廚藝

不能出門的時候就是在家當廚神的時刻啦，做菜其實是一種還不錯的消遣，把獨立個體的食材們烹調在一起成為一份完美的佳餚，這其中可是有許多的箇中奧妙和技術的啊！趁著居家隔離的空擋好好增進廚藝，或者是大展身手，為自己準備一頓好料的，比去買外帶還健康划算啊！

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第4名：軟爛追劇看電影

你的追劇清單裡還有許多沒空完食的片子嗎？居家隔離期就是你補進度最好的時刻啦！這時候你可能還會想起哪個某某曾經推薦你什麼劇，或是哪部電影被你擱置許久總沒時間一口氣看完，隔離期的時候你絕對可以好好地、完整地跟上大家的腳步的。

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第3名：打掃清潔好紓壓

﻿有很多人窩在家裡的時候，就想好好的整理一番，平時忙得沒時間打理的狗窩，這下終於有時間好好打掃一番，把居家環境徹底來一場清潔消毒，也算是防疫的基本環節，把家裡弄乾淨了，住起來舒服，關（？）起來也享受，負面的鬱悶感也會跟灰塵一樣一掃而空啊！

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第2名：舒舒服服睡好覺

﻿獲得14天的隔離假期，當然要用力地睡一場啊，平時上班上課為了起床都像要命一樣，換位思考一下，居家隔離期簡直就是天上掉下來的禮物啊，可以盡情地睡到底，爽了再甦醒，把以前失去的睡眠通通補回來，也算是一種另類保養囉！

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第1名：跟著老師動次動

﻿健身控關在家裡肯定是渾身發癢不自在，但為了穩定疫情著想，還是先委屈個兩週忍忍吧～其實在家裡也可以運動，無論是打開視頻跟著影片動動，或是你家根本就常備一些簡單的徒手重訓器材，就算被隔離也可以維持身材。

對了，如果你剛好超級幸運買到了最近很夯的「健身環大冒險」，或是你家還有古早（？）的Wii，也是可以借力使力活動活動筋骨的！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月09日至2020年02月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『在家可以做的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。