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5縣市今晚低溫跌破10度！ 下周四迎鋒面全台有雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對五縣市發布低溫特報。圖／中央氣象局提供

今晚冷颼颼！中央氣象局針對五縣市發布低溫特報，今晚到明晨有十度以下可能。氣象局說，明天白天會逐漸回暖，周四到周五再迎接一道鋒面，屆時全台有雨。

氣象預報員陳建安說，大陸冷氣團的影響到明天。上午9時51分氣象局針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫特報，有機會出現十度以下溫度，冷空氣加上輻射冷卻效應，上述地區的空曠區域或是近山區有機會再降一到兩度。

陳建安說，今晨平地自動測站最低溫為南投中寮11.4度，人工測站最低溫則為台南永康13度。今天北部和東部高溫只有17到20度，其他地區落在22到25度。入夜後到明天清晨台南以北到東北部低溫下探12到14度，高雄、屏東、花蓮和台東15到17度。

降雨方面，陳建安說，今天到明天僅基隆北海岸和東半部有局部短暫雨，北部及中部山區有零星降雨，其他地區則是多雲到晴。

陳建安說，明天白天氣溫逐漸回升，周二、周三回溫明顯，一直到周三都是穩定天氣型態，降雨以東半部為主。北部高溫可以來到25度，中南部26到28度，東部則因為有局部短暫雨氣溫略低，在23到24度間。低溫的話，周二和周三清晨西半部15到17度，東半部17到19度，北部15到17度。

陳建安說，周四到周五有一道鋒面接近台灣，受到東北季風影響，全台有雨，不過以迎風面北部和東北部以及西半部，雨勢較為明顯，留意短暫陣雨或雷雨，花東則是局部短暫雨為主。

陳建安說，這波鋒面主要影響是降雨，高溫則因為下雨會略降，北部21到23度，中南部和東部24到26度。

陳建安說，周六鋒面通過，目前沒有特別天氣系統影響，北部跟東半部因為仍屬迎風面，會有小範圍降雨，其他地區多雲到晴。另外，明天到周三金門、馬祖和西半部留意局部霧，尤其是清晨，會影響能見度。

他說，周二到周五，只要水氣配合，玉山等3000公尺以上高山有機會降雪，其中以周三和周四機會最高。

氣象局 高溫
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