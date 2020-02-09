好康來了！連12年獲評鑑特優 江南渡假村3月底前有優惠

台糖尖山埤江南渡假村近日獲頒交通部觀光局「觀光遊樂業督導考核評鑑」「特優等」殊榮，也是自民國97年來連續12度蟬連，業者即日起至3月底推出住宿優惠多項好康，身分證字號特定號碼者，還能享免費入園。

台糖尖山埤江南渡假村店總經理陳永成說，為慶祝連續12年獲頒「特優等」，自即日起至109年3月31日，推出平日住宿「會館2人房2400元」(不含早餐)優惠，每人再送台糖養生飲1瓶。

此外，活動期間入園門票推出憑「身分證後8碼同時有1、2」享免費入園優惠，同行3名享兒童票價100元優惠(團體不適用)。