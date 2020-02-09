好康來了！連12年獲評鑑特優 江南渡假村3月底前有優惠
台糖尖山埤江南渡假村近日獲頒交通部觀光局「觀光遊樂業督導考核評鑑」「特優等」殊榮，也是自民國97年來連續12度蟬連，業者即日起至3月底推出住宿優惠多項好康，身分證字號特定號碼者，還能享免費入園。
台糖尖山埤江南渡假村店總經理陳永成說，為慶祝連續12年獲頒「特優等」，自即日起至109年3月31日，推出平日住宿「會館2人房2400元」(不含早餐)優惠，每人再送台糖養生飲1瓶。
此外，活動期間入園門票推出憑「身分證後8碼同時有1、2」享免費入園優惠，同行3名享兒童票價100元優惠(團體不適用)。
而配合「2020台灣國際蘭展」，江南渡假村也推出「國際蘭展優惠專案」，3月1日至3月底憑蘭展票根或名字有「國、際、蘭、展」任1字，即享住宿豪華木屋兩人房(含早餐)只要2900元，每房再送蘭花1盆及台糖蘭花面膜每人1片，憑證入園享「2人同行1人免費」門票優惠(以低價者計，團體不適用)及用餐免收服務費，以實際回饋來感謝顧客長期以來支持。
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