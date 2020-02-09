新冠肺炎重傷觀光 民宿「等嘸人」業者斜槓求生

新冠肺炎疫情，重傷觀光業！南投縣春節旅客住宿率掉到6成，現又因疫情持續升溫，雪上加霜，當地不少民宿經營壓力大，業者索性「斜槓」務農或找代管公司求生，不想再為「等嘸人」煩惱；遊樂區更慘，農曆年後團客旅遊幾乎泡湯。

南投縣清境觀光協會指出，去年陸客不來那陣子，清境地區部分民宿業者撐不下去，因此倒閉轉手，這次又因新冠肺炎面臨觀光寒冬，使得狀況更加嚴峻，國內民眾不敢來，國外旅客來不了，現在當地多數民宿不分平假日就小貓兩、三隻。

該協會總幹事林宏哲說，民宿因乏人問津，根本沒啥收入，有些業者索性「斜槓」務農，轉種茶或奇異果等高經濟作物，找額外收入苦撐經營，甚至找代管公司接手，不想再「等嘸人」為冷颼颼的觀光寒冬煩惱，經營民宿反而成為「兼職」。

另，新冠肺炎疫情不僅影響飯店、民宿業者，國內遊樂區也受嚴重波及，甫卸任的中華民國遊樂園區協會、溫泉觀光協會現任理事長李吉田說，每年3至6月本來是畢業旅行、校外教學以及企業自強、長輩進香等活動旺季，這下全泡湯了！

李提到，秋冬補助後，民眾對國旅多意興闌珊，觀光業只能寄望年後的學生、公司和長輩等團體穩定觀光，未料對岸疫情攪局，且延燒各國，我國中央憂群聚感染延後開學，校外活動大多都取消，變成遙遙無期的無限期延後，重傷旅宿業。

南投縣泰雅渡假村則表示，教育部有公文通知學校，少到這個人潮聚集處，雖沒說不要去遊樂園，但校方、家長預期心理就是不要辦，因此盡量暫緩辦活動，他們這陣子就被取消了7、8團，每團2、300人就少了上千人，還可能持續減少。