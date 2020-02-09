防大型動物闖入！ 台鐵第二期圍籬動工拚年底完成
台鐵經常傳出擅闖鐵軌遭撞事故，以至於列車延誤，遂著手圍籬加裝工程。去年第一期圍籬已架設完畢，預計降低兩成民眾闖越軌道致死傷的機率。台鐵局說，第二期圍籬工程也於近日動工，目的為防止大型動物闖入，預計年底完工。
2012年台鐵推動六年行車安全提升計畫，重點項目包含在全台非高架及地下化路段裝設圍籬。台鐵自2016年起高密度於七個工務段加裝，總長175公里、高180公分，耗資3.7億元，去年底完工。
據台鐵局統計，近三年民眾闖越軌道遭撞事故超過70件，平均每年25件，以桃園、新竹一帶最多，三年內牛隻闖入也至少有六件。
台鐵局說，檢視架設第一期圍籬的路段，的確有效防止民眾闖越，第二期圍籬也於過年後動工，主要是針對一些動物會闖入的路段加裝。
台鐵局說，第二期圍籬主要針對花蓮到台東路段，因為該路段時常出現牛隻闖入情形，預計全長20公里，花費2000多萬元，力拚年底前完工。
台鐵局說，因為有部分路段先前以為不會有跨越情形，近期發現仍有疑慮，不排除在第二期圍籬完工後，架設第三期圍籬，加強防止人跟動物闖入，目前都仍在討論並滾動式檢討。
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