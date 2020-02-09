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超暖台鐵司機！ 樹叢驚見濺血發抖山羌 秒停車搶救

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵司機員拯救遭撞山羌。圖／陳振芳提供

台鐵又一樁暖事。擁有20年以上台鐵平溪線駕駛經驗的司機員陳振芳，繼去年6月開火車減速，只為讓三隻孔雀安全通過鐵軌，近日看到草叢裡有隻疑似遭撞，正在發抖、滿身是血的山羌，沒有猶豫直接停下列車，展開「拯救任務」，獲得旅客一片讚聲。

「看到山羌堅韌的生命力，無法克制自己搶救牠的衝動，能救盡量救」。陳振芳接受本報專訪時透露，這不是自己第一次在平溪線上遇到山羌，只要天氣溫暖都有機會看到，前幾次遇到都會減速，或是按喇叭、打光線驅趕，避免撞上。

陳振芳說，2月1日上午他駕駛前往菁桐的區間車，行經望古和嶺腳站間，從車窗看到一隻垂死掙扎的山羌，躲在草叢裡正在發抖、滿身是血，推估下肢不小心遭前幾趟列車撞擊。他當下決定停車，並下車用毛巾將之包裹後抱上列車，在回送時送到十分車站，通知站員聯絡動保協會協助處理。

他說，當時列車約停止行駛兩分鐘，旅客都很體諒，同時也將受重傷的山羌身影捕捉下來。他也提醒旅客拍照可以，但千萬不要冒然接近，一方面是避免攻擊，而來也能減少接觸不必要的傳染病。

去年6月，本報專訪陳振芳時，他就分享開車20年來首見孔雀的故事。他行駛列車時，三隻孔雀大搖大擺走在前方的鐵軌上，他刻意刻意放慢速度，同時按喇叭，希望這群超萌的不速之客能夠趕緊離開，不過孔雀依舊按照自己的步調，在鐵軌上散步。他為了不傷害孔雀，只好讓列車延誤五分多鐘進站。佛心舉動同樣獲得旅客肯定。

台鐵有三條支線，分別是內灣線、集集線和平溪線，相較其他支線及正線，平溪線較注重環保，因為沒有用除草劑，植物不受汙染，加上又水氣充沛，擁有豐富的生態資源。

同時設有「VIP座位」，只要乘客手腳夠快，就能和司機一起欣賞沿途風景，甚至第一時間捕捉可愛小動物的身影。從山羌、果子狸、老鷹到搖頭晃腦漫步鐵軌的孔雀，甚至出現螢火蟲海，趟趟都有可能發現驚喜。

台鐵司機員拯救遭撞山羌。圖／陳振芳提供

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