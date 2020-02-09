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冷氣團影響 吳德榮：明晨最冷注意保暖

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晚、明晨氣溫將降至最低，應注意保暖。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，大陸冷氣團影響，今天北海岸、北部山區及東半部，局部地區仍有零星短暫雨的機率。北部由陰天逐漸轉為多雲、白天涼冷，桃園以南晴時多雲、白天微涼至舒適，各地早晚皆偏冷，今晚、明晨氣溫將降至最低，應注意保暖。

他說，預計北台灣平地最低溫將降至11度左右，台北巿約降至12、13度；桃竹苗及中南部因輻射冷卻加成，明晨平地氣溫亦將降至10至12度。今天北部12至17度、中部11至23度、南部12至26度、東部13至23度。

吳德榮表示，明天日白天起至周二冷空氣減弱，各地天氣晴朗、氣溫逐日回升，東半部局部地區偶有零星短暫雨的機率。

周三大幅回暖，水氣增多，漸趨不穩定，局部山區有零星短暫陣雨的機率。周四鋒面接近、下半天轉變，周五鋒面抵達並快速通過；鋒面的模擬結構雖略調弱，但大氣仍很不穩定，影響程度、應持續觀察。周六鋒面東移、天氣好轉。

吳德榮 冷氣團
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