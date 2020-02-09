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化學元素表藏身北捷車廂 搭到還可拍照抽獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中國化學會在台北捷運車廂展示有關化學元素的科普知識。圖／邱美虹提供

聯合國宣布今年是「國際化學元素週期表年」，中國化學會為推廣科普，在台北捷運板南線、淡水信義線各兩節車廂展示化學元素週期表，讓民眾了解化學元素無所不在。活動主辦單位表示，彩繪列車發車時間不定，民眾若搭到並和車廂合照，將照片上傳到個人臉書塗鴉牆設為公開，並加上指定hashtag 「#IYPTinTaiwan」，就有機會參加抽獎。

主辦單位表示，板南線的車廂上傳截止時間是2月14日23時59分，淡水線車廂截止時間為2月21日23點59分；25日將抽出30名得主。獎品包括元素方塊摺紙、IYPT資料夾、明信片等。活動詳情刊登於官網（https://iypt2019.chemistry.org.tw/）。

中國化學會教育委員會主任委員邱美虹說，板南線IYPT列車使用馬賽克手法，搭配知識車窗，將科學問題和解答呈現在捷運車廂內，邀乘客在車廂中邊搭車邊找答案，認識我們的生活是由哪些化學元素構成。列車上的題目如太空人所穿的太空頭盔外層，都漆上黃金塗料來抵抗紅外線與紫外線、人類每天從食物中攝取的微量元素等。

彩繪列車 太空人 淡水
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