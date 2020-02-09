台中台灣燈會登場 五架IDF戰機衝場造勢

根據統計全台犬貓飼養數超過250萬隻，哈寵誌市調分析，每月花費1000至2000元的飼主占四成，超過2000元的飼主占比更有24％，顯示飼主投注在毛小孩上的花費日漸增加；寵愛毛小孩，就從幫牠打造一個溫馨的家開始，食衣住行各方面，人所需要的，寵物也都需要。

2020-02-08 13:24