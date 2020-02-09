台中台灣燈會登場 五架IDF戰機衝場造勢
2020台灣燈會昨正式開幕，國防部昨日表示，空軍第三聯隊5架IDF戰機以大雁隊形編隊通過后里花博園區上空，戰機引擎聲劃過藍天。
軍聞社報導，今年台灣燈會首創「軍事燈區」，由陸軍第10軍團、國家中山科學研究院支援展出，包括M41D戰車、M42防空砲車、騰雲無人機等裝備，讓軍事迷大飽眼福；此外，射擊模擬體驗、夜視鏡體驗，讓民眾賞燈時，也能體驗國軍情境，了解軍事戰備情形，深具全民國防教育意義
軍聞社報導表示，「軍事燈區」民眾從入口碉堡即可感受到帥氣的軍事設計，代表空軍的「星空翱翔」燈組、海軍「乘風破浪」燈組及陸軍「保家衛國大兵」主燈，展現十足軍事科技能量。
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