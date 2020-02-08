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影／陳肇隆率全球肝移植專家 植樹48棵紀念醫療盛會

聯合報 / 記者鄧桂芬／高雄即時報導
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(右3)率全球頂尖肝移植專家種下48棵賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。記者劉學聖／攝影

國際活體肝移植研究會第四屆世界大會主辦人、高雄長庚名譽院長陳肇隆閒暇之餘的興趣為種樹，且是從種子開始培育，在值得紀念的時刻再栽種樹苗。本次大會首度移師台灣舉辦，他特別安排全球頂尖肝移植專家在高雄佛光山種下48棵賽赤楠，讓不少從未植樹過的專家直呼：「I’m so excited（好興奮）！」

國際活體肝移植研究會第四屆世界大會今天於佛光山佛陀紀念館登場，因恰巧逢華人的元宵節，陳肇隆不僅率來自15國的全球頂尖肝移植專家欣賞佛光山的燈會及煙火光雕秀，還帶著大家在雙閣樓犀牛區種下掛有自己名牌的樹苗——賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。

陳肇隆受訪表示，他多年來只要沒有出國演講的周末，興趣就是種樹，至今已培育幾萬棵的樹，雖然種樹只是一件小事，但不以善小而不為，只要對環境和社會有所助益，「每人多做一點（例如種樹），社會就能更美好、更祥和。」

陳肇隆說，活體肝移植是捐贈一部分的肝臟去拯救一條生命，種樹則可以保護孕育生命的大地。他相當感謝佛陀紀念館提供場地，能夠安排這場植樹活動。

這場植樹活動由心保和尚主持，帶領專家們誦唸大悲咒及祈願文等，植樹完後再進行總回向，而全程均由有律法師進行英文翻譯。不少專家出發前，興奮說「My tree（我的樹）！」並開心與種下的樹苗合影，留下深刻印象。

心保和尚告訴大家，人類生活在世和大自然息息相關，但居住的大地卻因為濫砍伐而生病了，大地禿黃、空氣汙濁、且天然資源日益銳減，不只自然生態瓦解，也因為影響生活環境，進而使人類健康受到威脅。

「星雲大師曾說，每人都有義務照顧好環境，做好環保和心保。」心保和尚解釋，照顧好生活環境，內心不會有煩惱，身自在了，心也自然解脫。感謝全球專家種樹護大地，更用醫療守護眾生健康，讓病人身心有依靠，這就是菩薩。

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(右)率全球頂尖肝移植專家種下48棵賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。記者劉學聖／攝影
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(左2)率全球頂尖肝移植專家種下48棵賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。記者劉學聖／攝影
國際活體肝移植研究會第四屆世界大會主辦人、高雄長庚名譽院長陳肇隆閒暇之餘的興趣為種樹，且是從種子開始培育，在值得紀念的時刻再栽種樹苗。記者劉學聖／攝影
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(右2)率全球頂尖肝移植專家種下48棵賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。記者劉學聖／攝影
國際活體肝移植研究會第四屆世界大會今天於佛光山佛陀紀念館登場，大會主辦人、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆(前排右8)率全球頂尖肝移植專家種下48棵賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。記者劉學聖／攝影
高雄長庚名譽院長陳肇隆(前排右10)閒暇之餘的興趣為種樹，且是從種子開始培育，在值得紀念的時刻再栽種樹苗。圖為陳肇隆率全球頂尖肝移植專家到他的種樹農場賞樹，同時享用美好的庭園晚餐。 圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚名譽院長陳肇隆。記者劉學聖／攝影
國際活體肝移植研究會第四屆世界大會今天於佛光山佛陀紀念館登場，因恰巧逢華人的元宵節，陳肇隆率來自15國的全球頂尖肝移植專家欣賞佛光山的燈會及煙火光雕秀。 記者鄧桂芬／攝影
高雄長庚名譽院長陳肇隆閒暇之餘的興趣為種樹，且是從種子開始培育，在值得紀念的時刻再栽種樹苗。記者劉學聖／攝影

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