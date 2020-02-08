影／陳肇隆率全球肝移植專家 植樹48棵紀念醫療盛會

國際活體肝移植研究會第四屆世界大會主辦人、高雄長庚名譽院長陳肇隆閒暇之餘的興趣為種樹，且是從種子開始培育，在值得紀念的時刻再栽種樹苗。本次大會首度移師台灣舉辦，他特別安排全球頂尖肝移植專家在高雄佛光山種下48棵賽赤楠，讓不少從未植樹過的專家直呼：「I’m so excited（好興奮）！」

國際活體肝移植研究會第四屆世界大會今天於佛光山佛陀紀念館登場，因恰巧逢華人的元宵節，陳肇隆不僅率來自15國的全球頂尖肝移植專家欣賞佛光山的燈會及煙火光雕秀，還帶著大家在雙閣樓犀牛區種下掛有自己名牌的樹苗——賽赤楠，紀念這場難得的國際醫療盛會。

陳肇隆受訪表示，他多年來只要沒有出國演講的周末，興趣就是種樹，至今已培育幾萬棵的樹，雖然種樹只是一件小事，但不以善小而不為，只要對環境和社會有所助益，「每人多做一點（例如種樹），社會就能更美好、更祥和。」

陳肇隆說，活體肝移植是捐贈一部分的肝臟去拯救一條生命，種樹則可以保護孕育生命的大地。他相當感謝佛陀紀念館提供場地，能夠安排這場植樹活動。

這場植樹活動由心保和尚主持，帶領專家們誦唸大悲咒及祈願文等，植樹完後再進行總回向，而全程均由有律法師進行英文翻譯。不少專家出發前，興奮說「My tree（我的樹）！」並開心與種下的樹苗合影，留下深刻印象。

心保和尚告訴大家，人類生活在世和大自然息息相關，但居住的大地卻因為濫砍伐而生病了，大地禿黃、空氣汙濁、且天然資源日益銳減，不只自然生態瓦解，也因為影響生活環境，進而使人類健康受到威脅。