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世新港澳生返校隔離14天收6千 教育部：可收費

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
世新大學。本報資料照片

武漢肺炎疫情持續，蘋果新聞網今天接到民眾爆料，世新大學港澳生返校隔離14天，學校收6000元。世新大學表示，校方安排港澳生住世新會館一人一室，此為合理費用。教育部表示，有關學生宿舍費用及伙食費，由學校依「專科以上學校向學生收取費用辦法」辦理，但相關收費標準，學校應事先向學生說明清楚。

世新大學表示，校方依居家檢疫規定，安排港澳生入住世新會館，一人一室。會館內具獨立衞浴及通風良好等條件，並有專人協助學生14天的生活照顧，如代訂三餐丶健康關懷等居家檢疫應配合事項。花費上，校方協助準備寢具、垃圾袋、衛生紙費用1300元、礦泉水300元、一天三餐300元、加上每日口罩、防疫物資200元，共6000元，為合理費用。

該校也有港澳生在外租屋，世新表示，為協助校外住宿者能按規定執行居家檢疫，避免因生活所需外出致違反規定而受罰，或影響室友丶鄰居正常生活起居，引發抱怨或不友善對善等，校方也提供校外住宿者申請在會館居家檢疫，但不要求一定入住會館。

教育部表示，6日已通報針對入境學生具中港澳旅遊史需列居家檢疫者相關事宜，教育部已於2月6日通報各大專校院配合辦理。學校於校內安排「居家檢疫」，安排有中港澳旅遊史學生入住宿舍，同棟內不能有不具中港澳旅遊史的學生。居家檢疫學生於校外住宿者，應遵守疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎自感染區入境者居家檢疫通知書」及「具感染風險民眾追蹤管理機制」。

世新大學 教育部 武漢肺炎
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