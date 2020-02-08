送口罩給弱勢被綠批 高雄民政局長：請看看真實狀況！

高雄市政府關懷弱勢及防疫安全，最近發送低收入戶每人3個口罩，民進黨高雄市議員陳致中認為弱勢是要照顧，但當區域型、中小型、社區型的醫療院所口罩存量普遍不足時，難道市長韓國瑜還要拿口罩去做個人的政治考量和人情面子嗎？民政局長曹桓榮說，那不是作人情，低收入戶確實有困難。

高雄市政府在中央政府全面管制口罩之前就規畫發送低收入口罩，那時民政局打算向廠商購買口罩運用，只是中央從2月1日起管制口罩，高雄市人口較多的行政區一時無足夠的口罩送給低收入戶，直到最近才發送。

曹桓榮表示，有低收入戶向市府反映，每兩天要洗一次腎，本來是有口罩可用，可是已剩不多，去排隊買，又買不到，不知如何是好；也有行動不便的獨居老人要到醫院看病，沒有口罩可用，自己又沒有辦法去排隊購買，擔心進不 了醫院；因為這些低收入者的情況不斷的反映到民政局來，因此市府彈性調度並盤點區公所登革熱防疫準備的口罩數量，分批由區公所優先發送轄內低收入戶迫切需要者，表達市府的關心。

陳致中在臉書、在民進黨團的記者會上都質疑高雄市政府送口罩給低收入戶的做法適不適當。他表示，經濟上的弱勢和健康上的弱勢對於口罩的需求關係不同，他接到許多醫療業者陳情，區域型、中小型、社區型的醫療院所口罩存量普遍不足，無論是從衛生局管道或醫師、藥師公會的系統，都拿不到口罩，第一線防疫醫療最重要關卡都缺口罩了，難道韓國瑜還要拿口罩去做他個人的政治考量和人情面子嗎？萬一醫療院所因口罩不足出現防疫缺口怎麼辦？

曹桓榮說，這不是做人情，看到低收入戶要看病卻擔心沒有戴口罩進不了醫院，就知道口罩對這些弱勢市民的重要；有一名獨居老人手邊只有一個口罩可用，她接到市府送去的3個口罩時頻頻致謝，老人家稍放下心的表情，令他印象深刻。

不過，送過這一波口罩之後，高雄市政府目前不知何時才有第二波口罩再送。