快訊

農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

寶瓶星號首位乘客下船！救護車送醫引揣測 醫院緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送口罩給弱勢被綠批 高雄民政局長：請看看真實狀況！

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市民政局長曹桓榮（左一）代表高雄市政府送口罩給弱勢老人。圖／高雄市民政局提供

高雄市政府關懷弱勢及防疫安全，最近發送低收入戶每人3個口罩，民進黨高雄市議員陳致中認為弱勢是要照顧，但當區域型、中小型、社區型的醫療院所口罩存量普遍不足時，難道市長韓國瑜還要拿口罩去做個人的政治考量和人情面子嗎？民政局長曹桓榮說，那不是作人情，低收入戶確實有困難。

高雄市政府在中央政府全面管制口罩之前就規畫發送低收入口罩，那時民政局打算向廠商購買口罩運用，只是中央從2月1日起管制口罩，高雄市人口較多的行政區一時無足夠的口罩送給低收入戶，直到最近才發送。

曹桓榮表示，有低收入戶向市府反映，每兩天要洗一次腎，本來是有口罩可用，可是已剩不多，去排隊買，又買不到，不知如何是好；也有行動不便的獨居老人要到醫院看病，沒有口罩可用，自己又沒有辦法去排隊購買，擔心進不 了醫院；因為這些低收入者的情況不斷的反映到民政局來，因此市府彈性調度並盤點區公所登革熱防疫準備的口罩數量，分批由區公所優先發送轄內低收入戶迫切需要者，表達市府的關心。

陳致中在臉書、在民進黨團的記者會上都質疑高雄市政府送口罩給低收入戶的做法適不適當。他表示，經濟上的弱勢和健康上的弱勢對於口罩的需求關係不同，他接到許多醫療業者陳情，區域型、中小型、社區型的醫療院所口罩存量普遍不足，無論是從衛生局管道或醫師、藥師公會的系統，都拿不到口罩，第一線防疫醫療最重要關卡都缺口罩了，難道韓國瑜還要拿口罩去做他個人的政治考量和人情面子嗎？萬一醫療院所因口罩不足出現防疫缺口怎麼辦？

曹桓榮說，這不是做人情，看到低收入戶要看病卻擔心沒有戴口罩進不了醫院，就知道口罩對這些弱勢市民的重要；有一名獨居老人手邊只有一個口罩可用，她接到市府送去的3個口罩時頻頻致謝，老人家稍放下心的表情，令他印象深刻。

不過，送過這一波口罩之後，高雄市政府目前不知何時才有第二波口罩再送。

口罩 低收入戶 高雄市
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

韓國瑜：不能因中央有新勸導方針 就忽視口罩不足現實

美國也鬧口罩荒！原本的吸客贈品被搜購殆盡

直擊口罩實名制的幕後工程 政府、藥局、工程師全跳下來解圍

7,040個口罩輸往大陸？關務署澄清為國外轉口貨物

相關新聞

為了防疫什麼都買！居家、穿戴型空氣清淨機熱賣 3大挑選秘訣快來看

近來為了防疫，許多人不僅搶買口罩、乾洗手、酒精、漂白水，就連空氣清淨機的買氣也隨之攀升，尤其是可攜式或個人穿戴式空氣清淨...

快訊！雄獅、可樂旅遊 4月29日前的港澳大陸團全數取消

繼今天稍早雄獅旅遊率先主動取消4月29日前出發之大陸團體(含港澳團體)旅遊行程，並全額退費；可樂旅遊也宣布主動取消4月2...

新北捷運環狀線通車第一周 39萬3千人次搭乘

環狀線免費通車一周，新北市捷運工程局表示，每日搭車人數約5萬到6萬5千人，第一周約39萬3千人次搭乘，逢周六日人潮會比較...

「大甲媽」9天8夜徒步繞境起駕日期？今晚擲筊決定

每年農曆三月年度成事大甲鎮瀾宮「大甲媽」九天八夜徒步遶境進香活動，很多信徒熱烈討論是大甲媽起駕日期。大甲鎮瀾宮依傳統，將...

世新港澳生返校隔離14天收6千 教育部：可收費

武漢肺炎疫情持續，蘋果新聞網今天接到民眾爆料，世新大學港澳生返校隔離14天，學校收6000元。世新大學表示，校方安排港澳...

送口罩給弱勢被綠批 高雄民政局長：請看看真實狀況！

高雄市政府關懷弱勢及防疫安全，最近發送低收入戶每人3個口罩，民進黨高雄市議員陳致中認為弱勢是要照顧，但當區域型、中小型、...

冷氣團低溫特報 用電暖器、電熱毯小心燒起來

氣象局發布冷氣團南下低溫特報，不少人使用電暖器或電熱毯禦寒，台北市消防局統計，近2年保暖電器造成12件火災，主因是使用不...

活體肝移植基本原則 陳肇隆：捐左肝對捐肝者最安全

全球肝移植權威、高雄長庚名譽院長陳肇隆今在國際活體肝移植研究會世界大會上進行「活體肝移植的優化策略」的主題演講。他強調，...

汪喵寵翻天 貼心設計讓毛小孩愛家

根據統計全台犬貓飼養數超過250萬隻，哈寵誌市調分析，每月花費1000至2000元的飼主占四成，超過2000元的飼主占比更有24％，顯示飼主投注在毛小孩上的花費日漸增加；寵愛毛小孩，就從幫牠打造一個溫馨的家開始，食衣住行各方面，人所需要的，寵物也都需要。

全民防疫 台灣自來水公司推e櫃台多元服務

武漢肺炎疫情升溫，台灣自來水公司四區處提醒民眾，自來水公司提供「網路e櫃台」服務，民眾可於線上辦理各項查詢、繳費及業務申...

北部整天冷！入夜到明晨低溫探12度 下周有雨

愈晚愈冷！今天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象局說，北部整天冷，今晚入夜到明天清晨低溫下探12度。另外，下周四將迎來新一...

2020台灣燈會台中登場 高鐵加開8班次賞燈列車

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」今天即將在台中后里花博園區正式點燈，台灣高鐵公司今天起到本月23日燈會舉辦期間，...

熱門新聞

大樂透頭獎開出 3.7億元1人獨得

真無奈！消費者搶衛生紙 嘉義好市多賣場貨架被清空

2020台灣燈會在台中 交通全攻略看過來！

口罩噴酒精喪失防水效用？法醫實驗給你看

傳言藥局圖利 藥師曝現在賣口罩「絕對是虧的」

今晚明晨大陸冷氣團南下首波低溫 中部以北下探12度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。