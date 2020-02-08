為了防疫什麼都買！居家、穿戴型空氣清淨機熱賣 3大挑選秘訣快來看

近來為了防疫，許多人不僅搶買口罩、乾洗手、酒精、漂白水，就連空氣清淨機的買氣也隨之攀升，尤其是可攜式或個人穿戴式空氣清淨機更是大受歡迎，friDay購物個人穿戴式空氣清淨機、精油及擴香儀近期買氣較前一個月飆升約30倍，博客來空氣清淨機業績成長超過兩倍。網購、實體賣場紛紛祭出空氣清淨機優惠，神腦資深家電達人更分享了空氣清淨機選購3大秘訣。

近期因寒流及疫情影響，帶動燦坤3C電暖器、空氣清淨機銷售成長近2成，即日起至2月17日推出首波「新春購物節」，主打Honeywell 5～10坪智慧淨化抗敏空氣清淨機62折特價萬元有找，LG PuriCare空氣清淨機活動價19,900元，登錄再送義式舒活釋壓枕及原廠專用濾網。

神腦資深家電達人分享空氣清淨機選購秘訣：一、注意CADR值、CCM 值，CADR值（Clean Air Delivery Rate）為潔淨空氣輸出率，可由數值得知空氣清淨機每小時能輸出多少立方公尺的乾淨空氣，CCM值（Cumulate Clean Mass）數字愈高、濾網使用壽命愈長；二、是否具有專利或協會、機構認證；三、注意音量、耗電量，機械式空氣清淨機因使用濾網過濾微塵、分貝較大，電子式空氣清淨機採用靜電捕捉微塵、分貝數較小，耗電量則可參考空氣清淨機上標示的節能標章及中華民國能源效率標示。神腦即日起至2月29日針對空氣清淨機及具有抑菌效果的空調推出優惠折扣。

生活市集表示，適用5～12坪、釋放負離子、能自動偵測並吸附環境中毛屑微塵功能的智慧型空氣清淨機最符合台灣大多數的小坪數家庭型態，像是LG大白Wi－Fi版空氣清淨機近一周銷量增加兩倍；部分消費者也會選購隨身型的胸掛式空氣清淨機，釋放負離子淨化周圍空氣並去除異味。