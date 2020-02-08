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快訊！雄獅、可樂旅遊 4月29日前的港澳大陸團全數取消
繼今天稍早雄獅旅遊率先主動取消4月29日前出發之大陸團體(含港澳團體)旅遊行程，並全額退費；可樂旅遊也宣布主動取消4月29日前出發的所有大陸旅行團體 。
新型冠狀病毒疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心2月7日宣布，2月10日起至4月29日限縮兩岸客運航班，除5航點外，其餘暫停飛航。雄獅與可樂旅遊主動取消4月29日前出發之大陸團體(含港澳團體)旅遊行程，並全額退費。
兩家旅行社都表示，4月30日之後出發的團體，將依政府法令、疫情發展及消費者權益為考量，再行公告。
據了解，國內各大旅行社最近都在忙著處理取消大陸團退款事宜，雄獅旅遊光是從1月25日至2月29日取消的陸團，初步估計損失就達2.6億元營收；可樂旅遊也表示，受影響的客人超過上萬名，初估營收損失達2.5億元。
目前陸委會已宣布，對大陸全境發布第一級紅色旅遊警示，請遊客不要前往；港澳為第二級黃色旅遊警示，表示非必要也不要前往。多數旅行社都已取消3月底之前的赴大陸旅遊團。
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