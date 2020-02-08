活體肝移植基本原則 陳肇隆：捐左肝對捐肝者最安全

全球肝移植權威、高雄長庚名譽院長陳肇隆今在國際活體肝移植研究會世界大會上進行「活體肝移植的優化策略」的主題演講。他強調，活肝移植手術原則為保障捐肝者的安全，只要經肝容量評估許可，讓捐肝者留下體積較大的右肝，是最安全的作法。

國際活體肝移植研究會世界大會為活肝移植領域學者兩年一度的殿堂級醫學盛會，今年首度移師台灣高雄舉辦，來自15國家的最頂尖專家今天起雲集佛光山佛陀紀念館，進行為期兩天的醫學交流。

身為大會主辦人，陳肇隆除了說明東方活體肝移植的創新與發展，另也以「活體肝移植的優化策略」為題進行主題演講。

陳肇隆用簡報秀出高雄長庚在活體肝移植當中，如何保障健康捐肝者能達到最安全。重點在於，比起體積較小的左肝，如果能盡量保留捐肝者的右肝，會是最適合的選擇。

陳肇隆表示，肝臟充滿血管和膽管，移植手術本來就比其他器官還要複雜，但最困難的則是活體肝移植，原因是捐贈者為健康正常人，若沒有足夠的耐心、細心和追求完美的心，只要出任何差錯，就可能衝擊健康者的捐肝意願。

陳肇隆坦言，歐美在發展活體肝移植期間曾發生2例捐肝者死亡，導致發展暫緩。亞洲則是因大愛器官有限，因應肝臟移植需求，積極發展技術精準度要求更高的活肝移植，其中也包括台灣。不過台灣的表現優秀，特別是高雄長庚。

為了保障捐肝者能達到最安全，陳肇隆說，捐左肝相對適合，因左肝體積比右肝來得小。雖然捐肝前，還是得評估受贈者的肝需要量，不是捐肝者的左肝都符合需求，但受贈者愈「小隻」，是不必動用到捐肝者的右肝，捐左肝就夠了。

所以，要保障捐肝者最安全，事先有必要評估受贈者的身高體重和肝需求量，盡量不動到捐肝者的右肝。

大會上，除了討論如何保障捐肝者的安全，來自美國明尼蘇達州的醫學博士Julie K.Heimbach也提出活體肝移植以治療膽管癌。Julie博士除了專精成人及兒童肝移植，另積極研究複雜的肝門膽管癌患者。

臨床上，膽管癌患者換肝後很容易再復發，所以換肝禁忌之一，通常也包括膽管癌。