新北捷運環狀線通車第一周 39萬3千人次搭乘

環狀線免費通車一周，新北市捷運工程局表示，每日搭車人數約5萬到6萬5千人，第一周約39萬3千人次搭乘，逢周六日人潮會比較多。目前和台北捷運交會的各站設備做壓力測試磨合，已發現部分問題，正在修正。

環狀線第一階段於上月31日下午2點正式通車，10小時內累積搭乘超過3萬5千人次；過年試乘僅6小時，平均3萬人次，下午2點到3點是最大量，有9千人次，開工首個上班日碰上下班人潮，晚間6點至7點約5千人次搭乘。

民眾反映進出板橋站時，列車會有跳動情形；部分站點轉往北捷的電動手扶梯封鎖維修；而且部分站點轉乘連絡道頗長，「其實搭起來的時間和以前轉乘到台北不會差太久」，但費用應該會比較少。

以板橋到三重菜寮為例，過去須從板南線繞到北市忠孝新生站轉搭中和新蘆線，前後要經過14站，時間約30分鐘到40分鐘；如今可改搭環狀線，從環狀線板橋站經新埔民生站到頭前庄站，再轉乘中和新蘆線，前後只要5站就到，時間也是半小時左右，問題就在於連絡道略遠。

新北捷運局則解釋，車輛會跳動是因為使用潤滑劑滑動，感覺會像是跳動，目前正在調校中；部分設備維修是因壓力測試磨合，必須調整。

環狀線通車第一周搭乘人次

2月1日約6.5萬

2月2日約6.4萬

2月3日約5.4萬

2月4日約5萬

2月5日約5.3萬

2月6日約5.3萬

2月7日約5.4萬