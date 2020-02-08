北部整天冷！入夜到明晨低溫探12度 下周有雨

愈晚愈冷！今天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象局說，北部整天冷，今晚入夜到明天清晨低溫下探12度。另外，下周四將迎來新一波東北季風，屆時全台有雨。

氣象預報員林定宜說，今天人工測站最低溫落在淡水14.2度，愈晚會越冷，今天晚上入夜到明天清晨，北部、東北部有機會下探12到13度。今天北部整天13到18度，中部14到25度，南部15到26度，東部17到20度。

降雨方面，林定宜說，今天偏乾，僅東半部有局部短暫雨，北部跟中部山區留意零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴，明天天氣型態和今天類似。

今天是元宵節，林定宜說，因為西半部天氣不錯，無明顯降雨，中南部很適合賞燈，不過要注意保暖。

林定宜說，這波大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，今晚到明晨受到冷空氣影響，冷的感覺較為持久，明晚到後天清晨則因為受到輻射冷卻影響，一樣很冷。

林定宜說，明天北部12到18度，中部13到24度，南部14到24度，東部16到19度。

林定宜說，下周一白天冷氣團就會減弱，到下周二溫度都會回升，下周三起水氣漸增，東半部和西半部山區會有零星短暫雨。

林定宜說，下周四開始鋒面通過，東北季風增強，至少影響到下周五，西半部跟東北部出現短暫陣雨或雷雨，雨勢較為明顯，其他地區則是局部短暫雨。下周二到下周四金馬地區會有局部霧。下周三到下周五玉山則有機會降雪。