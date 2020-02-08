無法親自與會 大陸肝移植傑出專家用這招一樣能演講

武漢肺炎疫情持續延燒，讓原定出席「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」的中國大陸傑出專家無法親自與會，但在大會主辦人陳肇隆力邀下，改用影音方式演講，讓大陸傑出成就也有展現機會。

中國大陸工程院院士董家鴻接受記者越洋採訪表示，他這次演講主題為「體外肝臟手術」，顧名思義就是將肝臟移出體外，再於低溫保存液中完成病肝切除或血管修復，術後再將肝臟移回體內。

董家鴻說，這手術程序繁複，且將活體肝移植、血管外科、腫瘤外科等技術集結運用，「可謂挑戰外科技術極限！」董家鴻團隊目前共累積150例、術後死亡率為9.3%，技術表現領先全球累積的案例報告109例、死亡率30.3。表現佳的原因，董家鴻說，是因將手術繁複程序簡約並標準化，風險可控後，顯著提升長期存活率、降低併發症與死亡率。

另一方面，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長夏強也準備了「大陸兒童肝移植」為主題的演講。夏強接受越洋採訪表示，大陸兒童肝移植首例發生於1966年，但一直到2012年後，手術例數才大幅增加，最主要原因在於手術技術的進步。

以仁濟醫院為例，陳肇隆2006年起三度率團到上海進行手術演示；近10年，仁濟醫院團隊也派員赴高雄長庚受訓。夏強說，學習與觀摩，讓團隊13年來完成逾2000例的兒童肝移植手術，占大陸所有兒肝移植量的四到五成。

值得一提的是，仁濟醫院累積一定案例數後，也自己開始改進技術。

夏強指出，特別小的嬰幼童肝移植非常困難，以肝門靜脈狹窄為例，因血管非常細，若吻合不佳，手術容易失敗。因此，團隊改從幼童被切除的病肝上，尋找可用的小塊血管壁作為材料，補回未被切除的狹窄靜脈上，將血管變粗。