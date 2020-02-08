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龍山寺今增紅外線測溫 2月15日舉辦疫情祈福法會

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
台北萬華龍山寺今起在入口處裝設紅外線體溫快速偵測系統。記者翁浩然／攝影

鑽石公主號郵輪確診人數達61人，其旅客旅遊史包括台北龍山寺，龍山寺董事長黃書瑋表示，工作人員獲知訊息後並不恐慌，因平時就有做好消毒，今起更在入口處裝設紅外線體溫快速偵測系統，管制進出，高燒超過38度會出示警告；他也提到，2月15日將與各道場共同合辦一場「消弭新型肺炎疫情祈福法會」，同時開放線上直播，邀集信眾參加。

鑽石公主號曾於1月31日的早上6點到傍晚5點半停靠基隆港，且有旅客下船觀光，造訪台北市台北101、台北車站、南門市場等40處地點。中央流行疫情指揮中心發布訊息，提供鑽石公主號旅客的旅遊史給北北基居民，呼籲民眾若有到這些地點，應留意是否有發燒或呼吸道症狀並做好自主管理。

黃書瑋表示，龍山寺獲知訊息後，並不會恐慌，每天關門時一定會做好消毒工作，發生疫情後，都會要求信眾入內噴酒精、戴口罩，今起更裝設紅外線體溫偵測器，裝在進出口大門，出口不能進、進口不能出。

他還提到，2月15日將結合各個道場、慈濟、佛教會相關組織，共同舉行消弭新型肺炎疫情祈福法會，時間從早上9點到中午12點，由新北市千霞山海明寺住持明光法師、台北慧日講堂住持厚賢法師、桃園佛教蓮社住持明靄法師與龍山寺董監事、慈濟委員一起進行祈福。

黃書瑋表示，法會將在龍山寺中殿與廣場舉行，邀請信眾參與，下周一會正式發布訊息，同時有網路直播，有些信眾擔心群聚，就讓大家透過網路直播參與，參加的人一定要戴口罩。

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