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活肝移植高峰會 武漢肺炎攪亂大陸、香港傑出專家行程

聯合報 / 記者鄧桂芬／高雄市即時報導
中國大陸工程院院士董家鴻原定出席「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」演講，卻因武漢肺炎影響無法出席，越洋受訪時直嘆可惜。 圖/報系資料照

武漢肺炎疫情持續延燒，讓原定出席「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」的中國大陸和香港共8名傑出專家無法與會，不少人直嘆可惜。不過，大會主辦人、高雄長庚名譽院長陳肇隆邀請專家改以影音演講，展現當地的肝移植傑出成果。

據大會原定議程，包括中國大陸工程院院士董家鴻、浙江大學附設醫院院長鄭樹森、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長夏強、北京友誼醫院教授朱志軍、清華長庚肝膽胰外科執行主任盧倩等5名中國大陸專家，以及3名香港專家均安排有口頭演講，但因疫情影響，均來不了台灣。

董家鴻和夏強分別接受越洋採訪時，都不約而同嘆道：「可惜！」董家鴻說，陳肇隆院長於活體肝臟移植技術領域領先國際，卓越成就獲高度認可，也是華人之光。因此，國際活體肝移植研究會世界大會本次在陳院長的爭取下移師台灣舉辦，吸引國際著名專家雲集高雄，可謂全體華人的驕傲。

夏強補充，仁濟醫院團隊成員幾乎都曾赴高雄長庚醫院向陳肇隆教授學習過，所以半年前開始，就努力準備演講內容，等於同時可向老師匯報近年在臨床的工作與研究內容。

「我們特別期盼這次精采的會議，非常遺憾因疫情將計畫打亂。」董家鴻指出，他原先想組200名醫師大陸團隊赴台，因醫師報名踴躍，報名人數增至400人，但面對突發的武漢肺炎疫情，不得不取消。

夏強說，他心情很糾結，正當不知怎麼辦才好，就接到大會訊息，請團隊改用影音方式演講。「一般是不允許這樣的安排，感謝老師給我這特別的機會。我們雖無法親自交流，但至少能分享經驗。」

夏強表示，他上周末抓緊時間，花了6小時製作30張的錄音簡報，內容包含三大部分，分別為中國大陸的兒童肝移植發展近況、最新改進技術、以及未來展望。另也特別錄製影音，向老師和各國專家打招呼。

董家鴻也說，他趕工至少48小時錄影音簡報與短片等演講內容，盼一樣能將團隊的肝移植成果精采展現。

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長夏強因武漢肺炎影響，無法出席「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」，他嘆相當可惜。 圖/報系資料照
上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院副院長夏強。 圖/高雄長庚提供
為期兩天的「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」，今天一早於高雄佛光山佛陀紀念館登場，可謂活體肝移植領域的殿堂級醫學盛會。 記者鄧桂芬/攝影

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