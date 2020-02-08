活肝移植高峰會今登場 全球頂尖專家雲集高雄佛光山

兩年一度的「國際活體肝移植研究會世界大會」今登場。全球最頂尖的活肝移植專家雲集台灣高雄佛光山，除了進行醫學交流，也同時抱持朝聖心情，見識台灣肝移植權威、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆如何引領團隊，使活肝移植成就遙遙領先歐美，成為全球活肝移植火車頭。

國際活體肝移植研究會世界大會今天揭幕，活動為期兩天，歐美亞洲專家全程以英文進行演講。貴賓、與會者和工作人員共約220人，外賓來自美國、德國、英國、越南、菲律賓、馬來西亞、緬甸、泰國、印度、土耳其、韓國、日本、瓜地馬拉、多明尼加等15個國家。

國際活體肝移植研究會世界大會為全球活肝移植領域兩年一度的盛會，已辦理至第四屆，本次能移師台灣高雄佛光山佛陀紀念館舉辦，最重要的推手就是陳肇隆。

陳肇隆於開幕致詞表示，這是一場殿堂級醫學學術盛會，為了紀念本次重要活動，他將協助雲集來台的各國專家，和佛館眾法師一同種植48棵賽赤楠紀念。這些樹苗是他由種子開始培養，已培育有8至10年時間。

此外，他也提及今年不幸遇上2019 新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）攪局，使八名中國大陸和香港傑出專家無法與會，但會透過網路視頻傳送專業交流內容，不讓任何一位專家錯過精采演講。

開幕致詞結束後，陳肇隆直接以「東方活體肝移植的創新與發展」進行演講，從1984年他完成亞洲首例肝移植案例後，30多年來不斷尋求突破精進，例如完成全球首例未輸血活體肝移植、全球首創例行顯微膽道重建等，手術存活率皆為目前文獻上最高。演講結束後獲如雷掌聲。

被譽為「換肝之父」的陳肇隆，於過去擔任高雄長庚院長的13年期間，將高雄長庚從地方型大醫院，轉型為具國際知名度與競爭力的醫學中心，更讓活肝移植與肝移植護理2項技術，分別摘下代表全球第一的國家生技醫療品質奬。

另外，包括肝臟影像、肝臟移植援外等，也拿下8項代表亞洲第一的銀獎、10項代表台灣第一的銅獎，使高雄長庚成為全國得到國家生技醫療品質奬最多獎項的醫院，優於台大、台北榮總與林口長庚等醫學中心。

陳肇隆近年退休後卸下行政職務，更能心無旁騖地執行醫療工作，除了例行的肝臟手術，每周也親自帶領團隊執行2至3例的活肝移植手術，創立全球最佳手術成果與長期存活率的標竿。

陳肇隆近年更在國際播下種子，扶植全球的活肝移植人才，不只是接受國外醫療團隊來高雄長庚觀摩學習，也協助日本九州大學、新加坡大學、和巴西里約聯邦大學等，分別成為日本、東南亞、及中南美最大的成人肝臟移植中心。