今晚明晨大陸冷氣團南下首波低溫 中部以北下探12度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明受大陸冷氣團影響，天氣略轉乾；下周一白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升，下周五會有鋒面抵達。

吳德榮說，今晨大陸冷氣團逐漸南下，大台北平地最低氣溫約在13至14度，其他各平地最低氣溫亦大致約在13、14度左右，迎風面北海岸、北部近山區及及宜、花有局部降雨。今天各區氣溫，北部12至18度、中部12至23度、南部13至24度、東部14至23度。

他表示，這個周末北部雲量仍多、白天涼冷，新竹以南晴朗、白天微涼至舒適，各地早晚皆偏冷，應注意保暖。北海岸、北部近山區及東半部，局部地區有零星短暫雨的機率。預計今晚、明晨及下周一清晨，北台灣平地最低氣溫將降至11、12度左右，台北巿約降至13、14度。桃竹苗及中南部因輻射冷卻加成，明晨及下周一清晨平地氣溫亦將降至10至12度。

吳德榮指出，下周一白天起氣溫逐日回升，下周三大幅回暖，但水氣增多，漸趨不穩定。下周四活躍的鋒面接近、下周五鋒面抵達。鋒面的模擬結構雖仍在調整，但已顯示大氣很不穩定，有利中、小尺度對流在其附近發展，有發生春雷的機率。但中、小尺度對流的時、空變化大，應持續觀察。

中央氣象局說，今天入夜至明天（9日）清晨將出現此波冷氣團的第一波低溫，中部以北及東北部再下降至12、13度，其他地方約14、15度，沿海空曠及近山區平地會更低，若要出門參加元宵節活動請注意保暖；降雨會比昨天少，不過今天東半部仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。