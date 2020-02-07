口罩實名制 苗栗衛生局呼籲多點耐心 留給需要的人使用
口罩實名制購買上路第2天，仍有不少民眾到藥局排隊買口罩，苗栗縣衛生局今下午持續更新縣內健保特約藥局販售口罩時間、電話與住址，衛生局藥政科呼籲，民眾在排隊買口罩時「多一點耐心，多體諒一下」，讓口罩留給需要的人使用。
苗栗縣衛生局整理販售口罩健保特約藥局有119家，有4鄉造橋鄉、南庄鄉、泰安鄉與獅潭鄉內沒有特約藥局，則由衛生所負責，由於明後天就是星期六日，有些藥局周日公休，也有藥局原本公休，2月9日特別增加販售口罩時間。
藥政科人員在縣內了解口罩實名制販售現況，由於各藥局販售口罩時間不一，引來民眾不滿，也有民眾抱怨，網路庫存與現場購買的數量差很大。藥政科指出，主要是各藥局作業方式不同，有些藥局早上仍要處理調劑業務，受理病人慢性處方箋，也有些藥局是先收取排隊民眾健保卡，將健保卡逐一過卡後，再請客人來領取卡片與口罩，才會出現網路庫存數量與實際的落差。
藥政科提醒，民眾前往購買口罩，最好能先打電話確認一下，買口罩時大家準備10元銅板，「多一點耐心、包容、體諒」，有民眾疑因不滿排隊久候，買口罩時，竟拿1000元紙鈔丟給藥事人員。
苗栗縣衛生局藥政科呼籲，「口罩留給需要的人」，藥局藥事人員是義務配合政府政策，請大家多點耐心。
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